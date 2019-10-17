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17 жовтня • оновлено в 14:28
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/ Розслідування

Намагався вилетіти з України: НАБУ затримало скандального Гладковського

15.6т Читати матеріал російською

Колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський 17 жовтня був затриманий агентами Національного антикорупційного бюро України.

Його підозрюють у зловживанні службовим становищем, повідомила пресслужба НАБУ на офіційній сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).

"НАБУ підтверджує затримання експершого заступника секретаря РНБО за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Тривають слідчі дії. Поки це все, що ми можемо повідомити з огляду на збереження таємниці слідства", – йдеться у заяві.

Раніше екснародний депутат Сергій Лещенко на своєму каналі у Telegram повідомив, що Гладковський намагався вилетіти за межі України, але був зупинений прикордонниками.

За його словами, затримання відбулося у ресторані на Бориспільській трасі, куди Гладковський попрямував з аеропорту. Лещенко уточнив, що операція була узгоджена з ГПУ.

Олег Гладковський

Олег Гладковський

Вікіпедія

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Замішаного у корупції Гладковського помітили з коханкою на елітному курорті: фото і відео

У лютому 2019 року журналісти програми "Наші гроші" звинуватили Олега Гладковського і його сина Ігоря в організації корупційної схеми, в якій високопоставлені фігуранти справи отримували відкати з купівлі деталей до військової техніки, за які Україна переплачувала у 3-4 рази.

Затримання Гладковскього

Затримання Гладковскього

ТСН

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Особа
Олег Гладковський
Місце
Україна
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филипп филипыч
филипп филипыч
а если он заговорит? и тем более про петиных друзей?)) завалят его. с помощью пресловутой руки кремля естественно
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