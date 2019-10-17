Намагався вилетіти з України: НАБУ затримало скандального Гладковського

Колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський 17 жовтня був затриманий агентами Національного антикорупційного бюро України.

Його підозрюють у зловживанні службовим становищем, повідомила пресслужба НАБУ на офіційній сторінці у Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця).

"НАБУ підтверджує затримання експершого заступника секретаря РНБО за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Тривають слідчі дії. Поки це все, що ми можемо повідомити з огляду на збереження таємниці слідства", – йдеться у заяві.

Раніше екснародний депутат Сергій Лещенко на своєму каналі у Telegram повідомив, що Гладковський намагався вилетіти за межі України, але був зупинений прикордонниками.

За його словами, затримання відбулося у ресторані на Бориспільській трасі, куди Гладковський попрямував з аеропорту. Лещенко уточнив, що операція була узгоджена з ГПУ.

Олег Гладковський Вікіпедія

У лютому 2019 року журналісти програми "Наші гроші" звинуватили Олега Гладковського і його сина Ігоря в організації корупційної схеми, в якій високопоставлені фігуранти справи отримували відкати з купівлі деталей до військової техніки, за які Україна переплачувала у 3-4 рази.

Затримання Гладковскього ТСН

;

Як писав OBOZREVATEL:

П'ятий президент України Петро Порошенко 4 березня звільнив Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО і з посади голови міжвідомчої комісії з політики військово-технічної співпраці та експортного контролю.

У липні 2019 року Гладковський знову очолив корпорацію "Богдан" (він був президентом компанії з моменту її створення у 2005 році до призначення на держслужбу).

Пізніше стало відомо, що син першого заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський подасть до суду на представників ЗМІ через звинувачення щодо нього та його батька у контрабанді деталей військової техніки з Росії.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!