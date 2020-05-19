Намагався викрасти: в Чернігові перехожі відбили 7-річну дівчинку у наркомана

Юрій Сергієнко Розслідування 01:25, 20.05.2020 Оновлено: 01:26, 20.05.2020

У Чернігові оголошено про підозру чоловікові, який намагався викрасти семирічну дівчинку, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння.

У вівторок, 19 травня, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під цілодобовим домашнім арештом, повідомляють "Факти" з посиланням на місцеву прокуратуру.

Иллюстрация

Відзначається, що здійснити задумане завадили місцеві жителі, його помітили випадковий перехожий.

Чоловікові інкримінують скоєння злочину за частиною 3 статті 15 і частини 2 статті 146 ( "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини") Кримінального кодексу України. досудове розслідування триває.

Підозрюваному загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Як повідомляв OBOZREVATEL , в одному з сіл Одеської області чоловік заманив в авто семирічну дівчинку і намагався викрасти її. Дитині вдалося втекти, а підозрюваного вже затримала поліція.

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