Намагався викрасти: в Чернігові перехожі відбили 7-річну дівчинку у наркомана
У Чернігові оголошено про підозру чоловікові, який намагався викрасти семирічну дівчинку, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння.
У вівторок, 19 травня, суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під цілодобовим домашнім арештом, повідомляють "Факти" з посиланням на місцеву прокуратуру.
Відзначається, що здійснити задумане завадили місцеві жителі, його помітили випадковий перехожий.
Чоловікові інкримінують скоєння злочину за частиною 3 статті 15 і частини 2 статті 146 ( "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини") Кримінального кодексу України. досудове розслідування триває.
Підозрюваному загрожує до п'яти років позбавлення волі.
Як повідомляв OBOZREVATEL , в одному з сіл Одеської області чоловік заманив в авто семирічну дівчинку і намагався викрасти її. Дитині вдалося втекти, а підозрюваного вже затримала поліція.