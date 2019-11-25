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25 листопада • оновлено в 13:24
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"Намагалися "повісити" теракти на АТОвців": в обміні полоненими з Росією з’явилися несподівані дані

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Росія включила до списку на обмін полоненими двох громадян України, які підозрюються у спробі "повісити" теракти у Москві на українських ветеранів АТО на Донбасі (ООС).

Зокрема це Дар’я Мастікашева та Олександр Каратай. Влітку 2017 року СБУ затримала їх за підозрою у спробі влаштувати декілька терористичних актів у столиці РФ "руками" колишніх бійців АТО. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що свого часу Мастікашева і Каратай знайшли у Кам'янському Дніпропетровської області безробітного ветерана Юрія Бондаря і запропонували йому тисячу доларів за декілька тижнів роботи бригадиром на будівельних об'єктах у Росії. Водночас поставили умову, що він також повинен знайти ще двох членів бригади, до того ж обов'язково серед колишніх військових. Такими стали його товариші Сергій Морозов і Станіслав Юркевич.

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Дар’я Мастікашева та Олександр Каратай

Дар’я Мастікашева та Олександр Каратай

У серпні 2017 року всі троє ветеранів вирушили з Кам'янського до Москви. У поїздці їх проводжала Мастікашева, а після прибуття до столиці Росії зустрів Каратай. Він також зняв для них квартиру.

Повідомляється, що у Москві чоловіків водили різними інфраструктурними об'єктами, зокрема метрополітеном і вокзалами. Характерно, що всі "екскурсії" фіксувалися на камеру і документувалися за допомогою дзвінків на номер одного з українських мобільних операторів, який видали колишнім бійцям. В СБУ вважають, що саме у такий спосіб готувалося підґрунтя для планованих організаторами терористичних актів у Росії.

Юрій Бондар

Юрій Бондар

Радіо Свобода

Однак коли українці викрили підступ і зрозуміли, що їх просто намагаються підставити, то вирішили залишити країну і втекли за допомогою послуг Bla-bla-car.

Незабаром були викриті російські куратори Мастікашевої і Каратая, якими виявилися експерт "Федерального інформаційного центру "Аналітика і безпека" Сергій Соколов (зазначається, що він був коханцем Мастікашевої) та його начальник Руслан Мільченко. Їх затримали працівники Федеральної служби безпеки РФ на початку січня 2018-го.

Нині ж підбурювачі до тероризму потрапили до списку нового обміну полонених осіб, що готується між Москвою та Києвом.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Діна Баронова
Теми
Обмін полоненими Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Ветерани війни на Донбасі боєць АТО військовополонені
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Иди от изм обо сса выглядит так: " ФСБ готовило провокацию.... были раскрыты ... кураторы Мастикашевой и Каратая, которыми оказались эксперт "Федерального информационного центра "Аналитика и безопасность" Сергей Соколов и его начальник Руслан Мильченко. Их задержали сотрудники ФСБ РФ в начале января 2018-го."
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Petrov Valery
Petrov Valery
Ну-ну. Напишите исчо, что никто из майдановцев не мечтает о терактах в Москве.
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
В этом нет ничего удивительного если вспомнить сколько всяких сашков билых воевало у нас за тер.рористов
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