"Нам нема за що вибачатися": переселенець із Донбасу жорстко відповів Сивосі

Українці не мають просити вибачення в мешканців Донбасу, які стали на бік окупантів і зрадників.

Про це в ефірі ObozTV заявив переселенець із Донецька, журналіст і блогер Кирило Сазонов, коментуючи слова радника секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Сергія Сивохи про необхідність "виправляти помилки, прощати у просити прощення".

"Після таких заяв мені дуже важко вживати цензурні вирази. Сергій Сивохо – старий учасник КВК і може втілити будь-який образ. Зараз йому ідеально пасував би образ "бабка Яга в тилу ворога", де вороги – це ми, а він у ролі засланця має допомогти нам вчасно й красиво оформити капітуляцію", – заявив журналіст.

"Те, що пропонує Сивохо, – зміна риторики, вибачитися, пробачити, забути... Він справді думає, що ми забудемо кров, яку пролили люди? Люди, яким ламали пальці, відрубували руки, катували? Це не пробачиться – ані через рік, ані через два, ані через п'ять. Саме питання – чи готові ви пробачити Донбас – не надто коректне. З Донбасу маса проукраїнських людей виїхала. Вони не їздять через КПВВ, як я не їжджу, бо я в Донецьку в розшуку як укроп-пропагандист, якого треба знайти і знешкодити", – розповів він.

Сазонов вважає, що "для тих, хто встав на сторону сепарів, колабораціоністів, потрібен окремий закон – їх не треба прощати, розуміти, умовляти".

"З його слів у мене склалося враження, що ми всі маємо прийти й вибачитися, що ми, такі нехороші люди з Донецька, з Києва, зі Львова, напали на Донецьк. Насправді, це ж неправда – була Росія, були її союзники . Вони винні, і не факт, що ми готові їх прощати. Нам вибачатися нема за що", – підкреслив переселенець.

"А Сивохо хоче зробити зручні КПВВ, щоб був пенсійний туризм, щоб люди отримували подвійні пенсії там і тут. Щоб ми вибачалися, говорили, що все розуміємо, що в чомусь помиляємося. Він пропонує фактично визнати Україні свою провину і вибачатися перед Донбасом. Це дикий абсурд", – зазначив він.

На думку журналіста, раднику секретаря РНБО і тим, хто його уповноважив на такі заяви, "якоїсь миті доведеться тікати з України".

Сазонов вважає, що подібні заяви є "пробною кулею, яку закидує влада, щоб подивитися на межу терпіння України".

Сергій Сивохо 360tv.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, радник секретаря РНБО Сергій Сивохо раніше заявляв про необхідність повернути мешканцям ОРДЛО українські пенсії, видати українські документи дітям, що народилися на непідконтрольній території, спростити порядок перетину КПВВ. Також він закликав позбутися штампів "свої-чужі" і "сепари-укри".

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня в будні о 10:00 на ObozTV.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!