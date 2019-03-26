"Нам добре, ми спимо": брат загиблого в ДТП в Одесі мажора виклав фото з похорону

В Одесі поховали загиблого в ДТП сина відомого бізнесмена Газанфара Гаджиєва 22-річного Шаміля Гаджиєва.

Брат загиблого Раміль Гаджієв опублікував в Instagram фото з похорону брата. На показаних в мережі знімках хлопець лежить в обнімку з тілом брата.

"Нам добре, ми спимо", – так коротко підписав фото Гаджиєв.

Також брат загиблого показав фото з труною на кладовищі: "Моя любов на вічність".

"Брат мій, наступне наше рукостискання буде в раю", – підписав Гаджмєв фото, на якому тримає за руку загиблого.

Похорон Шаміля Гаджиєва Скріншот

Похорон Шаміля Гаджиєва Скріншот

Похорон Шаміля Гаджиєва Скріншот

Похорон Шаміля Гаджиєва Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

24 березня в Одесі автомобіль BMW X6 врізався в припарковану машину, потім влетів в стовп і загорівся. В результаті ДТП 33-річна пасажирка машини загинула на місці. 22-річний водій був доставлений в реанімаційне відділення місцевого госпіталю, де згодом помер.

За кермом BMW був Шаміль Гаджиєв. Загибла пасажирка – Вікторія Кравченко, дочка колишнього власника одеського готелю "Моцарт".

Також в мережі з'явилося відео моменту зіткнення автомобіля BMW X6 з Porsche в Одесі в ніч на 24 березня, в результаті чого загинули Гаджиєв і Кравченко.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!