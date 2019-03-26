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"Нам добре, ми спимо": брат загиблого в ДТП в Одесі мажора виклав фото з похорону

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В Одесі поховали загиблого в ДТП сина відомого бізнесмена Газанфара Гаджиєва 22-річного Шаміля Гаджиєва.

Брат загиблого Раміль Гаджієв опублікував в Instagram фото з похорону брата. На показаних в мережі знімках хлопець лежить в обнімку з тілом брата.

"Нам добре, ми спимо", – так коротко підписав фото Гаджиєв.

Також брат загиблого показав фото з труною на кладовищі: "Моя любов на вічність".

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"Брат мій, наступне наше рукостискання буде в раю", – підписав Гаджмєв фото, на якому тримає за руку загиблого.

Похорон Шаміля Гаджиєва

Похорон Шаміля Гаджиєва

Скріншот

Похорон Шаміля Гаджиєва

Похорон Шаміля Гаджиєва

Скріншот

Похорон Шаміля Гаджиєва

Похорон Шаміля Гаджиєва

Скріншот

Похорон Шаміля Гаджиєва

Похорон Шаміля Гаджиєва

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 24 березня в Одесі автомобіль BMW X6 врізався в припарковану машину, потім влетів в стовп і загорівся. В результаті ДТП 33-річна пасажирка машини загинула на місці. 22-річний водій був доставлений в реанімаційне відділення місцевого госпіталю, де згодом помер.

  • За кермом BMW був Шаміль Гаджиєв. Загибла пасажирка – Вікторія Кравченко, дочка колишнього власника одеського готелю "Моцарт".

  • Також в мережі з'явилося відео моменту зіткнення автомобіля BMW X6 з Porsche в Одесі в ніч на 24 березня, в результаті чого загинули Гаджиєв і Кравченко.

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Місце
УкраїнаОдеса
Теги
ДТПДТП в Одесі
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