"Накурився до шмарклів і загубився": в мережу потрапило відео допиту терориста "ДНР"

У мережу злили відео допиту терориста "ДНР", на якому він розповідає українським захисникам, як опинився на їх території та про свою наркозалежність.

Ролик опублікував на своїй сторінці у Twitter блогер під ніком "Донбаський Батько" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Бойовик розповідає, як проводять своє дозвілля так звані "захисники" у "ДНР", – підписав кадри автор.

Зокрема, свою появу на територіях, контрольованих Об'єднаними силами, терорист пояснив нетверезим станом і дезорієнтацією.

Терорист "ДНР" Скріншот відео

"Загубився. Докурився до зелених шмарклів і загубився. Я вийшов з машини, розвантажився, документи здав – і понеслась. Зараз є така диво-штука – Telegram, інтернет-магазини. Все, що хочеш, – заплатив гроші, в будь-якій точці міста", – розповів окупант.

Також він зізнався, що для закупівлі наркотиків особисто телефонує дилерам або списується з ними у забороненій в Україні соціальній мережі "ВКонтакте".

"Перетнулися, я йому бабки дав, він пішов. В "телегу" зайшов: що там треба? Квітів давай грам. Все, бабки зарядили, пішов "клад" зняв", – розговорився терорист-наркоман.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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