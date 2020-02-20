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20 лютого • оновлено в 14:26
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"Накурився до шмарклів і загубився": в мережу потрапило відео допиту терориста "ДНР"

4.3т
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У мережу злили відео допиту терориста "ДНР", на якому він розповідає українським захисникам, як опинився на їх території та про свою наркозалежність.

Ролик опублікував на своїй сторінці у Twitter блогер під ніком "Донбаський Батько" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Бойовик розповідає, як проводять своє дозвілля так звані "захисники" у "ДНР", – підписав кадри автор.

Зокрема, свою появу на територіях, контрольованих Об'єднаними силами, терорист пояснив нетверезим станом і дезорієнтацією.

Терорист "ДНР"

Терорист "ДНР"

Скріншот відео

"Загубився. Докурився до зелених шмарклів і загубився. Я вийшов з машини, розвантажився, документи здав – і понеслась. Зараз є така диво-штука – Telegram, інтернет-магазини. Все, що хочеш, – заплатив гроші, в будь-якій точці міста", – розповів окупант.

Також він зізнався, що для закупівлі наркотиків особисто телефонує дилерам або списується з ними у забороненій в Україні соціальній мережі "ВКонтакте".

"Перетнулися, я йому бабки дав, він пішов. В "телегу" зайшов: що там треба? Квітів давай грам. Все, бабки зарядили, пішов "клад" зняв", – розговорився терорист-наркоман.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ДНР терористи "ДНР"
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Вы где этого "боевика" нашли? Хоть не позорились бы! Ах да! Он, наверное, полковник ГРУ...
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Перепил Недо
Перепил Недо
Курточка зачетная-отличная мишень.
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Andria Viktor
Andria Viktor
Не сомневаюсь,что воюют отбросы,норм.пацаны пьют пиво и трах.девочек.
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