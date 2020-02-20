"Накурився до шмарклів і загубився": в мережу потрапило відео допиту терориста "ДНР"

У мережу злили відео допиту терориста "ДНР", на якому він розповідає українським захисникам, як опинився на їх території та про свою наркозалежність.
Ролик опублікував на своїй сторінці у Twitter блогер під ніком "Донбаський Батько" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Бойовик розповідає, як проводять своє дозвілля так звані "захисники" у "ДНР", – підписав кадри автор.
Зокрема, свою появу на територіях, контрольованих Об'єднаними силами, терорист пояснив нетверезим станом і дезорієнтацією.
Терорист "ДНР"
Скріншот відео
"Загубився. Докурився до зелених шмарклів і загубився. Я вийшов з машини, розвантажився, документи здав – і понеслась. Зараз є така диво-штука – Telegram, інтернет-магазини. Все, що хочеш, – заплатив гроші, в будь-якій точці міста", – розповів окупант.
Також він зізнався, що для закупівлі наркотиків особисто телефонує дилерам або списується з ними у забороненій в Україні соціальній мережі "ВКонтакте".
"Перетнулися, я йому бабки дав, він пішов. В "телегу" зайшов: що там треба? Квітів давай грам. Все, бабки зарядили, пішов "клад" зняв", – розговорився терорист-наркоман.
# Бойовик розповідає, як проводять своє дозвілля так звані " # захисники " в # ДНР ". Pic.twitter.com/Z5mNm1AbPY- Донбаський Батько (@godfatherdonbas) February 20, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у лавах російських терористів "ДНР" почалася епідемія небезпечної інфекційної хвороби – зафіксовані масові випадки зараження туберкульозом.
А в кінці жовтня на Донбасі був зафіксований масовий випадок захворювання на СНІД серед терористів одного з полків самопроголошеної "ДНР".
Нагадаємо, що колишній ватажок терористичної "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) назвав "лідерів" злочинної псевдореспубліки "мерзенними кримінальниками і наркоманами".
У грудні 2019 року дані контрольно-перевірочної комісії органів управління "армійських корпусів" терористів підтвердили, що лави окупантів на Донбасі дедалі частіше почали поповнювати найманці з судимостями, наркотичною та алкогольною залежністю.
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