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Накривають мінами: терористи "Л/ДНР" нахабно порушили перемир'я

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Терористи "Л/ДНР", всупереч Мінським домовленостям і перемир'ю, 14 серпня обстріляли мінами селище Новолуганське і Зайцеве.

Обстріли були зафіксовані в проміжку з 18:56 до 19:40 українською стороною спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін, повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.

"Збройні формування Російської Федерації підступно 14 серпня, в період з 18:56 до 19:40, здійснили обстріл населеного пункту Новолуганське, застосувавши заборонену Мінськими домовленостями зброю, а саме: міномети 120-го калібру. Загалом противник випустив дев'ять мін. Встановлено, що вогонь окупанти вели з окупованого Байраку", – йдеться в заяві.

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"Депо"

Крім того, 14 серпня, близько 19 години, російсько-окупаційні війська обстріляли населений пункт Зайцеве з боку Гольмівського. Вони застосували сім мін 120-го і дві міни 82-го калібру, а також автоматичний гранатомет, що також є грубим порушенням оголошеного перемир'я і Мінських домовленостей.

Як повідомляв OBOZREVATEL 14 серпня терористи на Донбасі 13 разів проводили обстріл позицій ЗСУ. В результаті цього загинув один український військовий. У штабі зазначили, що боєць помер в результаті обстрілу опорних пунктів в районі хутору Вільного. Захисник отримав поранення, несумісні з життям.

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Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
ДНР
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