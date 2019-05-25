Наказував особисто, без суду: Стрєлков розповів про страти в "ДНР"

Колишній ватажок терористів "Донецької народної республіки" Ігор Гіркін (Стрєлков) видавав накази про страту без слідства та суду.
"Оскільки [військовий] трибунал був складений із командирів, і коли почалися активні бойові дії, їх не можна було витягувати з позицій, були, звичайно, мої накази про страти", – сказав він в інтерв'ю телеканалу "ГлавТема Народ".
За словами екс-керівника бойовиків, таких наказів було кілька "за серйозні злочини".
Ігор Гіркін (Стрєлков)
Радіо Свобода
"Я вважаю, що вони правильно були проведені", – підкреслив Гіркін. При цьому він додав, що жодного "масового терору" в псевдореспубліці не було.
"Було знищено кількох українських шпигунів, диверсантів і кілька злочинців, які скоїли жорстокі військові злочини, зі складу ополченців", – сказав терорист.
Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Гіркін зізнався, що вони прикривалися мирними жителями Донбасу під час обстрілів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-ватажок "ДНР" розповів, що під час боїв у Слов'янську він отримав дзвінок із пропозицією від "голови" окупованого Криму Сергія Аксьонова покинути Донбас та втекти на півострів.
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