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/Розслідування

Наказував особисто, без суду: Стрєлков розповів про страти в "ДНР"

47.8тЧитати матеріал російською

Колишній ватажок терористів "Донецької народної республіки" Ігор Гіркін (Стрєлков) видавав накази про страту без слідства та суду.

"Оскільки [військовий] трибунал був складений із командирів, і коли почалися активні бойові дії, їх не можна було витягувати з позицій, були, звичайно, мої накази про страти", – сказав він в інтерв'ю телеканалу "ГлавТема Народ".

За словами екс-керівника бойовиків, таких наказів було кілька "за серйозні злочини".

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Ігор Гіркін (Стрєлков)

Ігор Гіркін (Стрєлков)

Радіо Свобода

"Я вважаю, що вони правильно були проведені", – підкреслив Гіркін. При цьому він додав, що жодного "масового терору" в псевдореспубліці не було.

"Було знищено кількох українських шпигунів, диверсантів і кілька злочинців, які скоїли жорстокі військові злочини, зі складу ополченців", – сказав терорист.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв'ю Гіркін зізнався, що вони прикривалися мирними жителями Донбасу під час обстрілів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше екс-ватажок "ДНР" розповів, що під час боїв у Слов'янську він отримав дзвінок із пропозицією від "голови" окупованого Криму Сергія Аксьонова покинути Донбас та втекти на півострів.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Ігор Гиркин (Стрєлков)
Місце
УкраїнаДонецьк
Теги
терористи "ДНР"Новини ДНРДНРНовини Донбасу
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Nosenko Vasiliy
Nosenko Vasiliy
Какелы с разорванными пердаками расхрюкались с обиды!))))
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ОНИКІЙ Панас
ОНИКІЙ Панас
Хай говорить, Цікаво, що змусило цього нелюда це робити і чому Путен як президент його направляв
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Guðannar Vindur
Guðannar Vindur
на палю гіркінда!
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