''Найжахливіші години у житті'': на кордоні вчителі кинули львівського школяра на морозі

Поїздка в Італії разом із однокласниками для учня 10 класу львівської школи №98 обернулася небезпечною пригодою. Його висадили на кордоні через те, що він забув біометричний паспорт, а група разом із директором школи і завучем рушила далі в подорож.

Як розповіли OBOZREVATEL в навчальному закладі, хлопця нібито залишили на піклування прикордонникам. Однак мама школяра стверджує, що 15-річному підлітку довелося самому добиратися із кордону додому у Львів. Детальніше – у матеріалі.

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Школяра без паспорта висадили з автобуса на кордоні на Закарпатті у сильний мороз.

Зараз дитина перебуває у лікарні з високою температурою.

У школі запевняють, що залишили хлопчика на піклування прикордонникам. Ті ж не в курсі.

Простояв на морозі три години

За словами мами школяра Тетяни Бойко, її син Микола виявив, що взяв не біометричний, а старий паспорт уже в дорозі, перед під'їздом до кордону з Угорщиною.

"Ми помилково дали дитині не той паспорт. Дізнавшись про це, завуч Тетяна Мних заявила, що автобус чекати не буде, поки ми привеземо інший паспорт, без будь-яких компромісів. Вона категорично мені написала. І о 15:00 нашу дитину висадили на мороз, навіть не домовилися, щоб він чекав у теплому приміщенні. А мені по телефону сказали, що домовилися із прикордонником, що сина посадять у транспорт до Львова", – повідомила OBOZREVATEL Тетяна Бойко.

Однак за словами Тетяни, хлопець простояв на морозі три години і нікому до нього не було діла. Він повідомив, що буде шукати транспорт до Чопа сам і зв'язок із ним обірвався. Батьки пережили жахливі години. Однак знайшовся добрий чоловік, який відвіз його на вокзал, а також чуйний провідник, який без квитка довіз його до Львова.

Після цього школяр захворів, у нього піднялася висока температура і зараз він у лікарні. Лікарі поставили діагноз "ангіна" й прописали антибіотики. "Звичайно, це результат переохолодження та стресу. Він намагається не показувати свій настрій, але я його знаю, він зараз дуже пригнічений", – зазначила мама.

Тетяна запевняє, що автобус простояв на кордоні 4 години, оскільки не у всіх дітей були довіреності від батьків на поїздку, і вони чекали, поки їм надішлють ці документи.

"Ми навіть забронювали автомобіль до Будапешта, хотіли забрати сина і наздоганяти автобус там, тому що за програмою передбачалася ночівля у столиці Угорщини. Але тут з'ясувалося, що вже в автобусі їм видали нову програму, за якою вони прямо їхали в Італію, без будь-якої ночівлі", – каже мама.

У програмі туру вказано, що в Будапешті діти мали покататися на кораблику і тільки на 2-й день відправитися в Італію Фото Тетяни Бойко

Дитину залишали прикордонникам?

Директор школи №98 Людмила Заремба запевнила OBOZREVATEL, що ситуація розвивалася інакше.

"У нас був час, тому що не всі діти взяли довіреності від обох батьків, і ми чекали, поки вони їх вишлють на Viber. Мама Миколи запевняла нас, що вона вже їде BlaBlaCar із паспортом. Але судячи з того, що вона написала, нікуди вона не їхала. Після двох годин очікування до нас підійшов начальник зміни і сказав, що всі можуть їхати, крім Миколи. Запевнив, що дитина залишиться і його передадуть батькам. Мама ж переконувала, що вона вже їде. Хлопця ми залишили начальнику зміни з її згоди. Хоча готові були чекати його і на угорському кордоні, якби мама дійсно привезла паспорт", – сказала директор.

Правда, спікер Чопського прикордонного загону Олена Ткачук заявила OBOZREVATEL, що нікому школяра не залишали. За її словами, вона опитала всіх начальників зміни, ніхто не брав під опіку хлопчика і нікому не обіцяв посадити його в автомобіль.

"У нас є телефон цього співробітника, тому що ми йому відправляли документи на Viber. А також нами займалася співробітниця Юліана Василівна, яка запам'яталася дітям тим, що виражалася нецензурно", – каже директор.

Переписка мами із завучем школи. Завуч запевняє, що нібито навіть заплатила гроші співробітниці на кордоні, щоб вона допомогла Миколі дістатися назад Скрін Тетяни Бойко

Тут завуч запевняє, що чекати маму з паспортом відмовився водій автобуса

Також Заремба запевняє, що їх хвилює стан здоров'я дитини. "Але мама не хоче говорити, як він себе почуває і в якій лікарні перебуває. Ми зібрали батьків і попросили, щоб діти зв'язалися із Миколою, запитали як його здоров'я, де він зараз, щоб ми могли його відвідати. Діти спробували поспілкуватися, але мама заборонила йому говорити. Ми дуже хвилюємося, нам дуже шкода, що так вийшло", – каже директор.

Тетяна Бойко пояснює, що не хоче, аби керівництво школи зараз зустрічалося із її сином: "Я побоююся, що після такого візиту синові стане гірше. До того ж усе, що зараз кажуть завуч і директор – брехня".

У першу чергу мати хоче поставити сина на ноги, а потім планує звертатися в усі органи освіти і подавати в суд на керівництво школи.

"Я вважаю, що директор мала вийти з автобуса і займатися Миколою, а не кидати його напризволяще з незнайомими людьми. Потім би вже вони розбиралися із нами. Коли з сином перервався зв'язок, ми пережили найжахливіші години у своєму житті", – каже Тетяна.

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