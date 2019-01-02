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''Найстрашніший сценарій'': у США назвали нові цілі Росії в Україні

8.6тЧитати матеріал російською

У світлі останніх подій у Чорному морі для України цілком реальним може стати небезпечний сценарій Росії із захоплення території від Криму і до Донбасу.

Так країна-агресор хоче вирішити низку серйозних проблем із тимчасово окупованими територіями і дестабілізувати Україну. Про це заявив військовий аналітик, екс-голова "відділу Росії" в політичному управлінні Міноборони США Марк Сімаковскі в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Сильне побоювання, що Росія спробує закріпити переваги після своїх дій в Азовському морі. Зокрема, створити сухопутний коридор (до Криму. — Ред.) і збільшити свою військову присутність в Україні. І це може бути найбільш дестабілізуючий, найстрашніший сценарій — якщо Росія посилить свої домагання, використовуючи провокації в Україні або намагаючись закріпитися у районі Азовського моря, де Москва має потребу в ще в одному шматку території, щоб захистити Крим і свої стратегічні інтереси. Ось це було б серйозним чинником дестабілізації, і Україна, і міжнародна спільнота повинні бути до цього готові", — зазначив він.

Марк Сімаковскі

Марк Сімаковскі

"Радіо Свобода"

Новини
Інакше Путіну кінець: Ганапольський оцінив ймовірність вторгнення Росії в Україну

За словами Сімаковскі, Кремль украй зацікавлений у тому, щоб убезпечити Крим. Адже російська влада бачить вразливості своєї системи захисту на суші й намагається компенсувати їхнє посилення на морі. Для цього країна-агресор вдається до обмеження доступу України до Азовського моря, а особливо — доступу військових. Крім того, військовими провокаціями проти України Росія намагається вирішити низку кризових питань, пов'язаних із життєзабезпеченням захопленого Криму (наприклад, відсутність прісної води).

"Один із шляхів, щоб упоратися із усіма цими викликами, — це відрізати доступ України, використовуючи смужку землі між Донбасом і Кримом. Це був би серйозний фактор дестабілізації. Він, звичайно, розвіяв би всі спроби Росії вдавати, що вона тут ні при чому, і однозначно міг дестабілізувати Донбас. Це був би воєнний шлях! І це якраз той сценарій, який викликає набагато більше занепокоєння, ніж розмови про ймовірність російського вторгнення через Білорусь або Молдову", — переконаний експерт.

Вторгнення Росії в Україну

Вторгнення Росії в Україну

"Телеканал 24"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Російсько-український конфліктЗагострення в Азовському морі
Місце
Україна
Тег
Пентагон
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Пигин Макс
Пигин Макс
Чё вы всё время скулите? Нападите первыми, твари трусливые!!!
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
За ограничение свободного прохода кораблей ВМС Украины через Керченский пролив кацапье будет отгребать новые санкции. А при попытке кацапов захватить украинское побережье Азовского моря мокшанская мразь захлебнется своей кровью
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Петров Александр
Петров Александр
Levitsky Valery, ну хохложопые уже хлебают полной ложкой, а скоро половниками хлебать будут. Всю мразь украинскую под нож. Ха-ха.
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Педро уже всех победил, победун. Единстенвенный способ удержаться у власти, надо истерию разжигать, в самой нищей стране это единственный способ.
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