Росію запідозрили в підготовці загострення на Донбасі через ПВК "Газпрому"

Приватна військова компанія російського газового монополіста "Газпром" нібито перестала приймати до свого складу найманців, які мають досвід участі у війні на Донбасі. У середовищі терористів припустили, що це може бути пов'язане з підготовкою до чергового загострення на сході України.

Адже для цього окупантам знадобиться наявний резерв бойовиків, пояснили на пропагандистському Telegram-каналі прихильників псевдореспублік War Gonzo.

Відзначається, що в зарахуванні на службу всім кандидатам, які мають в анкеті дані про участь в бойових діях на боці "Л/ДНР", відмовила ПВК "Редут". Вона обслуговує інтереси "Газпрому" в Сирії (охороняє його потужності), а також займається забезпеченням безпеки порту Латакія. При цьому раніше нібито мінімум половина особового складу цієї ПВК були або вихідцями з Донбасу, або росіянами, які воювали там, стверджують автори публікації.

Крім того, ще пів сотні найманців, які зараз перебувають у Сирії на охороні об'єктів "Газпрому" й потрапляють під найближчу ротацію, не будуть продовжувати контракт. Мова знову таки йде про тих, у кого за плечима досвід війни на Донбасі.

"З огляду на те, що ПВК "Редут" раніше не була помічена в подібного роду кадровій дискредитації – є всі підстави вважати, що її керівники отримали чіткий сигнал зверху. Адже не секрет, що бійці російських ПВК, в певному сенсі є резервом – на випадок активізації бойових дій на Донбасі", – зробили висновок прихильники "Л/ДНР ".

Аргументом на користь цього припущення вони назвали і недавній візит ватажка "Союзу "добровольців" Донбасу" Олександра Бородая в Донецьк, а також інсайди про підготовку поїздки експомічника президента Росії Владислава Суркова на Донбас. "Ми можемо зробити висновок, що нас чекає в усіх відносинах не нудне літо", – пишуть пропагандисти терористів.

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