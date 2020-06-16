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Росію запідозрили в підготовці загострення на Донбасі через ПВК "Газпрому"

Вікторія Довгань
Вікторія Довгань
Розслідування
3,3 т.
ПВК

ПВК

Приватна військова компанія російського газового монополіста "Газпром" нібито перестала приймати до свого складу найманців, які мають досвід участі у війні на Донбасі. У середовищі терористів припустили, що це може бути пов'язане з підготовкою до чергового загострення на сході України.

Адже для цього окупантам знадобиться наявний резерв бойовиків, пояснили на пропагандистському Telegram-каналі прихильників псевдореспублік War Gonzo.

Відзначається, що в зарахуванні на службу всім кандидатам, які мають в анкеті дані про участь в бойових діях на боці "Л/ДНР", відмовила ПВК "Редут". Вона обслуговує інтереси "Газпрому" в Сирії (охороняє його потужності), а також займається забезпеченням безпеки порту Латакія. При цьому раніше нібито мінімум половина особового складу цієї ПВК були або вихідцями з Донбасу, або росіянами, які воювали там, стверджують автори публікації.

Крім того, ще пів сотні найманців, які зараз перебувають у Сирії на охороні об'єктів "Газпрому" й потрапляють під найближчу ротацію, не будуть продовжувати контракт. Мова знову таки йде про тих, у кого за плечима досвід війни на Донбасі.

"З огляду на те, що ПВК "Редут" раніше не була помічена в подібного роду кадровій дискредитації – є всі підстави вважати, що її керівники отримали чіткий сигнал зверху. Адже не секрет, що бійці російських ПВК, в певному сенсі є резервом – на випадок активізації бойових дій на Донбасі", – зробили висновок прихильники "Л/ДНР ".

Аргументом на користь цього припущення вони назвали і недавній візит ватажка "Союзу "добровольців" Донбасу" Олександра Бородая в Донецьк, а також інсайди про підготовку поїздки експомічника президента Росії Владислава Суркова на Донбас. "Ми можемо зробити висновок, що нас чекає в усіх відносинах не нудне літо", – пишуть пропагандисти терористів.

Росію запідозрили в підготовці загострення на Донбасі через ПВК "Газпрому"

Росію запідозрили в підготовці загострення на Донбасі через ПВК "Газпрому"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

РосіяКонфлікт в СиріїРосійсько-український конфліктВійна на ДонбасіГазпромприватні військові компанії (ПВК)
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  1. /Розслідування