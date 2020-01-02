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2 січня • оновлено в 08:54
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Найманці Росії зачаїлися на Донбасі: в ОС повідомили подробиці

2.7т
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З початку 2 січня терористи "Л/ДНР" затихли на Донбасі й не проявляли вогневої активності. Водночас за минулу добу збройні формування Росії тричі порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Внаслідок обстрілу один український воїн отримав поранення.

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Позиції підрозділів ЗСУ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Всі обстріли наших позицій зафіксовані поблизу населених пунктів Оріхове й Новолуганське, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", – уточнили в ЗСУ.

Найманці Росії зачаїлися на Донбасі: в ОС повідомили подробиці

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі в середу, 1 січня, загинув український воїн Юрій Сергєєв "Гудвін". Трапилося це в районі Золотого на Луганщині.

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Автор
Катерина Луговська
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
В честь празднования нового года , от отравления алкоголя на Донбассе подохло 5 ВСУшников и 6-300.
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Та да бухали
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