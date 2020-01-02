Найманці Росії зачаїлися на Донбасі: в ОС повідомили подробиці

З початку 2 січня терористи "Л/ДНР" затихли на Донбасі й не проявляли вогневої активності. Водночас за минулу добу збройні формування Росії тричі порушили режим припинення вогню.

Про це повідомили в пресцентрі Операції Об'єднаних сил на Facebook. Внаслідок обстрілу один український воїн отримав поранення.

Позиції підрозділів ЗСУ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Всі обстріли наших позицій зафіксовані поблизу населених пунктів Оріхове й Новолуганське, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", – уточнили в ЗСУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Донбасі в середу, 1 січня, загинув український воїн Юрій Сергєєв "Гудвін". Трапилося це в районі Золотого на Луганщині.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!