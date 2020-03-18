Найманці Росії вдарили ракетами по ЗСУ: розгорілися криваві бої

У вівторок, 17 березня, збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції українських воїнів на Донбасі з ракетного комплексу і поранили двох військовослужбовців.

Подробиці боїв повідомив у Facebook пресцентр Об'єднаних сил. Противник використав також міномети калібру 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Із початку поточної доби, 18 березня, терористи встигли напасти на ЗСУ зі станковими протитанковими гранатометами поблизу Мар'їнки.

Найманці Росії вдарили ракетами по ЗСУ УНН

Всього 17 березня найманці Росії 10 раз порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 6 обстрілів, а саме:

двічі поблизу Павлополя – з 82-мм мінометів – 5 мін, із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

недалеко від населеного пункту Березове – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поблизу Старогнатівки – з мінометів калібру 120 мм – 18 мін;

неподалік від Широкиного – з 82-мм мінометів – 5 мін;

поруч зі Славним – з автоматичного станкового гранатомета і великокаліберних кулеметів.

Ситуація на Донбасі mediarnbo.org

Чотири обстріли були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

двічі в районі населеного пункту Новолуганське – з 82-мм мінометів – 5 мін, а також із протитанкового ракетного комплексу;

поруч з Оріховим – із мінометів калібру 82 мм – 5 мін;

неподалік від Новотошківського – з 82-мм мінометів – 15 мін.

Крім цього, противник пішов на провокацію і двічі зробив обстріл ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське – з автоматичного станкового гранатомета і стрілецької зброї. Українські захисники вогонь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 березня терористи поранили чотирьох українських військовослужбовців на Донбасі, обстрілявши наші позиції з забороненої Мінськими домовленостями зброї.

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