Найманці Росії вдарили по ЗСУ ракетою: заява Міноборони

З початку доби, 9 травня, російські окупаційні війська обстріляли позиції ЗСУ в Луганському та Донецькому напрямку, застосувавши ракети.

Ворог застосував ручні і станкові протитанкові гранатомети, а також крупнокаліберний кулемет, повідомив прессекретар Міністерства оборони полковник Максим Праута.

На Луганському напрямку противник обстріляв позиції ОС в районі Кримського та Хутора Вільного.

Війна на Донбасі

Відзначається, що противник випустив протитанкову керовану ракету біля Оріхового.

На Донецькому напрямку ворог вів вогонь по українським військовим біля Красногоровки.

"У відповідь на ці порушення окупантами режиму припинення вогню підрозділи Об'єднаних сил відразу застосували чергові вогневі засоби, не допустивши втрат в своїх рядах", – зазначив Праута.

Він додав, що втрати ворога в результаті ведення Об'єднаними силами вогню уточнюються.

"Українські військовослужбовці тримають ситуацію під повним контролем і готові жорстко присікати будь-які спроби противника її дестабілізувати", – відмічено в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 8 травня, чотири військових ЗСУ отримали поранення в зоні ООС. При цьому українські захисники знищили одного російського окупанта і ще двох поранили.