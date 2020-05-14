Найманці Росії розв'язали кривавий бій на Донбасі: загинув український воїн

У зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі в середу, 13 травня, російсько-окупаційні війська дев'ять разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один український військовослужбовець загинув і ще двоє отримали поранення.

ЗСУ застосували чергові вогневі засоби та дали гідну відсіч ворогу, поранивши трьох російських окупантів. Про це повідомляє командування Об’єднаних сил на сторінці у Facebook, водночас висловлюючи щирі та глибокі співчуття рідним і близьким загиблого героя.

Минулої доби противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Однак, як уточнив блогер, офіцер ЗСУ Сергій Нещадим у Twitter, самі теж зазнали втрат: в окупантів один убитий (2 ОМСБр 2 АК) і двоє поранених (3 ОМСБр 1 АК).

На Донбасі загинув український захисник

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог скоїв п’ять обстрілів:

неподалік Гнутового, Талаківки та Широкиного – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

двічі в околицях Старогнатівки – із гранатометів різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти відкривали вогонь:

двічі поблизу Кримського – із мінометів 120-го калібру, загалом випустивши 20 мін, а також автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

неподалік Оріхового – зі 120-мм міномета, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поруч із Катеринівкою – з 82-мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

Ситуація в зоні проведення ООС на Донбасі mediarnbo.org

Водночас із початку 14 травня збройні формування РФ уже п’ять разів порушили режим припинення вогню.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник двічі вів вогонь біля Авдіївки – із 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. А неподалік Верхньоторецького – з мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем. Тоді як по українських військовослужбовцях, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", противник біля Зайцевото та Хутора Вільного стріляв із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"У відповідь наші військовослужбовці рішуче застосували чергові вогневі засоби та припинили ворожі провокації", – інформують у штабі ООС.

За нинішню добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано. Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.

Втрати орків за 13.05 склали 3 особи, а саме:

"200" - 1 (2 омсбр 2 АК)

"300" - 2 (3 омсбр 1 АК )#200_бригада — Сергей Нещадим (@nevedimka123) May 14, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, російсько-окупаційні війська на Донбасі у вівторок, 12 травня, вдарили по ЗСУ із забороненого озброєння, внаслідок чого один український захисник отримав поранення.

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