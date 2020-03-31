Найманці Росії розв'язали криваві бої на Донбасі: в України серйозні втрати

Один військовослужбовець Збройних сил України загинув, ще троє отримали поранення та один – бойове ураження 30 березня внаслідок ворожих обстрілів збройних формувань Російської Федерації на Донбасі.

Загалом за минулу добу ворог 18 разів порушив режим припинення вогню. Про це йдеться у повідомленні штабу Операції Об’єднаних сил на сторінці у Facebook.

Зокрема, противник обстріляв позиції наших військових із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Війна на Донбасі

Так, 12 обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

у районі Водяного та двічі поблизу Лебединського – із 82-мм мінометів – загалом 22 міни;

поряд із Павлополем – із мінометів 82 калібру – 15 мін, а також із автоматичного станкового гранатомета;

чотири рази біля Авдіївки – із 82-мм мінометів – 14 мін, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі неподалік Пісок – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

на околицях Невельського – зі снайперської зброї;

неподалік Мар’їнки – зі стрілецької зброї.

Ситуація на Донбасі 30 березня mediarnbo.org

Водночас у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворог шість разів обстріляв позиції українських захисників:

біля Новотошківського та Новгородського – із мінометів калібру 120 мм – 29 мін, а також станкових протитанкових гранатометів;

неподалік Новолуганського та Луганського – із мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

поблизу Хутора Вільного – із 82-мм міномета, автоматичного станкового гранатомета й стрілецької зброї.

біля Шумів – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Наші захисники негайно реагували на ворожі збройні провокації та відкривали прицільний вогонь по позиціях противника, змушуючи його припинити обстріли", – інформують у штабі ООС.

Там підкреслили, що з початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли й на щастя, втрат із нашого боку немає. Крім цього, зазначається, що випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

30 березня двоє військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів збройних формувань Російської Федерації поблизу населеного пункту Шуми на Донбасі.

Згодом у штабі Операції Об’єднаних сил додали, що в зоні проведення ООС на Донбасі 30 березня загинув захисник незалежності України. Боєць помер від кулі ворожого снайпера в Донецькій області.

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