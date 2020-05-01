Найманці Росії поранили двох бійців ООС, але отримали потужну відповідь

З початку доби, 1 травня, російські окупаційні війська дев'ять разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. Найманці РФ поранили двох українських бійців, але наша армія придушила вогонь, змусивши замовкнути ворожі вогневі засоби.

Втрати противника уточнюються, повідомляє пресцентр штабу ОСС. Проти української армії окупанти застосовували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю.

"Українським військовим було надано першу медичну допомогу та оперативно евакуйовано в лікувальні установи. Стан здоров'я обох військовослужбовців задовільний", – йдеться у зведенні.

Війна на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог обстріляв позиції ЗСУ близько Богданівки та Водяного.

У районі відповідальності ОТГ "Північ" російські найманці вели вогонь поблизу Кримського. Окупанти обстріляли позиції ОС поблизу Південного та Новотошківського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 квітня на війні на Донбасі не постраждав жоден український військовослужбовець.

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