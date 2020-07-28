Найманці Росії вдалися до провокації на Донбасі, порушивши перемир'я – штаб ООС

Олексій Тітофф Розслідування 07:34, 28.07.2020 Оновлено: 08:12, 28.07.2020

За минулу добу, 27 липня, російські окупаційні війська тричі обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі, тим самим порушивши режим припинення вогню.

Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат серед наших воїнів в результаті ворожих обстрілів немає, йдеться у зведенні ООС.

"У районі населеного пункту Водяне противник відкривав вогонь по позиціях українських воїнів із гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Біля Південного здійснив обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", – зазначено в інформації.

Також ворог відкрив вогонь поблизу Новомихайлівки. Противник застосував ручні протитанкові гранатомети і здійснив мінування трьома протипіхотними мінами ПОМ-2.

Від початку доби, 28 липня, ворожі обстріли не проводилися. На ділянках розведення №1, №2 та № 3 обстрілів не зафіксовано.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незважаючи на оголошення повного припинення вогню опівночі 27 липня, російські терористи на Донбасі встигли двічі порушити домовленості.

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