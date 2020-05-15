Війська Росії напали на ЗСУ на Донбасі: трапилася трагедія

Під вечір п'ятниці, 15 травня, підрозділи окупаційних військ Росії на Донбасі обстріляли позиції Об'єднаних сил, внаслідок чого двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення.

Ворог напав на українських захисників поблизу Оріхового. Про це повідомляє пресцентр ООС на сторінці у Facebook.

Зазначається, що російсько-окупаційні війська відкрили вогонь по ЗСУ з автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

На щастя, військовослужбовців ОС оперативно доправили до лікувального закладу та надали належну медичну допомогу.

"У відповідь на такі підступні та злочинні дії підрозділи Об'єднаних сил для придушення ворожого вогню використали штатне озброєння", – йдеться у повідомленні.

В лавах захисників додали, що нині втрати противника уточнюються.

Лише 15 травня озброєні формування РФ два рази порушили режим припинення вогню, застосувавши заборонені мінських угодами 120-мм міномети, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за минулу добу, 14 травня, збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. На щастя, втрат і поранених у лавах захисників України не було.