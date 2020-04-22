Найманці Росії напали на ЗСУ на Донбасі: є вбиті

Воїни Об’єднаних сил на Донбасі потужно відповіли на провокативні обстріли з боку російських найманців, знищивши двох із них.

Про це у ранковому зведенні повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook. За даними української розвідки, у вівторок, 21 квітня, ворог сім разів порушив режим припинення вогню.

Зокрема, противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Найманці Росії напали на ЗСУ на Донбасі

Так, чотири порушення режиму "Тиша" минулої доби зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

двічі поблизу Авдіївки – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

біля Старогнатівки – з автоматичних станкових гранатометів та кулеметів великого калібру;

неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації здійснили три обстріли:

поблизу Кримського та Новотошківського – із мінометів калібру 120 мм – 8 мін.

неподалік Луганського – з міномета 82-го калібру – 14 мін, а також зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Ситуація в зоні проведення ООС на Донбасі 21 квітня mediarnbo.org

"Злочинні дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем зі штатного озброєння підрозділи Об’єднаних сил рішуче подавили ворожу активність. Агресивні та злочинні дії противника й надалі отримуватимуть адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників", – інформують у штабі ООС.

Водночас зазначається, що від початку 22 квітня в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупаційні війська зі станкових протитанкових гранатометів обстріляли наші позиції біля Богданівки. Вогнем у відповідь ОС негайно припинили ворожу провокацію. За минулу та нинішню добу втрат серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил теж не зафіксовано. Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережу потрапило відео знищення позиції терористів на Донбасі воїнами ЗСУ. В результаті захисникам вдалося ліквідувати одного стрільця і знищити ворожий ПТРК.

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