Найманці Росії двічі порушили режим тиші на Донбасі

Збройні формування Росії 30 липня двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Як повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook, ворог застосував стрілецьку зброю і підствольний гранатомет у районі Оріхового та Новотошківського.

"У смугах відповідальності більшості бойових бригад обстрілів із боку супротивника не зафіксовано. З початку поточної доби враховано 2 факти недотримання ворогом режиму "Тиша". Для провокації українських захисників біля Оріхового збройні формування Російської Федерації використовували стрілецьку зброю, а неподалік Новотошківського додався ще й постріл із підствольного гранатомета", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вогневі провокації були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. Обійшлося без втрат.

Facebook штабу ООС

Facebook штабу ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські найманці на Донбасі 29 липня здійснили один провокаційний постріл, порушивши режим припинення вогню.