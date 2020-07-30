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Найманці Росії двічі порушили режим тиші на Донбасі

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Розслідування
1,5 т.
Бойовики двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі

Бойовики двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. Фото "Інформатор".

Збройні формування Росії 30 липня двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Як повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook, ворог застосував стрілецьку зброю і підствольний гранатомет у районі Оріхового та Новотошківського.

"У смугах відповідальності більшості бойових бригад обстрілів із боку супротивника не зафіксовано. З початку поточної доби враховано 2 факти недотримання ворогом режиму "Тиша". Для провокації українських захисників біля Оріхового збройні формування Російської Федерації використовували стрілецьку зброю, а неподалік Новотошківського додався ще й постріл із підствольного гранатомета", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вогневі провокації були неприцільними, тому українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. Обійшлося без втрат.

Facebook штабу ООС

Facebook штабу ООС

Facebook штабу ООС

Facebook штабу ООС

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські найманці на Донбасі 29 липня здійснили один провокаційний постріл, порушивши режим припинення вогню.

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