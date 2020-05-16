Найманці РФ обстріляли спостерігачів ОБСЄ на Донбасі

Патруль СММ ОБСЄ на Донбасі 15 травня потрапив під обстріл в районі селища Березівське Луганської області.

У звіті Спеціальної моніторингової місії сказано, що в їхній бік випустили два боєприпаси, передає "Інтерфакс-Україна".

Патруль з шести співробітників на двох автомобілях перебував на південно-західній околиці населеного пункту Березівське, яке непідконтрольне Україні. Спостерігачі здійснювали моніторинг дотримання режиму припинення вогню і виконував оголошений обліт території за допомогою безпілотника.

"О 13:36 під час приземлення БПЛА СММ малого радіусу дії, коли апарат був на висоті 5 метрів над землею, четверо членів патруля місії, що перебували біля автомобілів, побачили 2 вогненних невстановлених боєприпаси, які летіли в їхню сторону і вибухнули в повітрі. Незабаром після цього вони побачили і почули 2 вибухи, а також побачили дим на висоті орієнтовно 80 – 100 метрів над землею і на відстані приблизно 20 метрів на північний північний захід від свого місцезнаходження", – сказано в звіті.

Четверо спостерігачів сховалися в автомобілях, ще двоє знаходилися вже в них. Після інциденту команда перемістилася на іншу позицію і продовжила моніторинг.

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