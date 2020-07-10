Найманці РФ на Донбасі вдарили з важкої артилерії: троє бійців ЗСУ поранені

Збройні формування Росії на Донбасі застосували заборонену Мінськими угодами важку артилерію. Внаслідок обстрілу поранення отримали троє українських військовослужбовців.

Як повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook, 10 липня ворог 9 разів порушив режим припинення вогню. Сили ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.

Противник застосував 120-мм і 82-мм міномети, а також гранатомети різних систем, ручні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Обстріли велися по позиціях ООС в районі Хутора Вільного, Оріхового, Новотошківського, Новолуганського, Авдіївки, Невельського.

Протягом доби троє українських військовослужбовців отримали поранення і були госпіталізовані.

"Під час ворожих обстрілів наші захисники проявили мужність і витримку. Підрозділи Об'єднаних сил рішуче відповіли на всі вогневі дії противника, змусивши окупантів повернутися до дотримання режиму "тиші". Втрати загарбників уточнюються", – йдеться в повідомленні штабу ООС.

Ситуація в зоні ООС станом на 10 липня. Mediarnbo.org

Facebook штабу ООС

Facebook штабу ООС

Facebook штабу ООС

Раніше OBOZREVATEL писав, що російські найманці на Донбасі 7 разів за минулу добу, 9 липня, відкривали вогонь по українським захисникам. При цьому, ВСУ дали рішучу відсіч і поранили двох терористів "Л/ДНР".