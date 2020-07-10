Найманці РФ на Донбасі вдарили з важкої артилерії: троє бійців ЗСУ поранені
Найманці РФ застосували важку артилерію проти ВСУ. Фото focus.ua.
Збройні формування Росії на Донбасі застосували заборонену Мінськими угодами важку артилерію. Внаслідок обстрілу поранення отримали троє українських військовослужбовців.
Як повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook, 10 липня ворог 9 разів порушив режим припинення вогню. Сили ЗСУ відкривали вогонь у відповідь.
Противник застосував 120-мм і 82-мм міномети, а також гранатомети різних систем, ручні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
Обстріли велися по позиціях ООС в районі Хутора Вільного, Оріхового, Новотошківського, Новолуганського, Авдіївки, Невельського.
Протягом доби троє українських військовослужбовців отримали поранення і були госпіталізовані.
"Під час ворожих обстрілів наші захисники проявили мужність і витримку. Підрозділи Об'єднаних сил рішуче відповіли на всі вогневі дії противника, змусивши окупантів повернутися до дотримання режиму "тиші". Втрати загарбників уточнюються", – йдеться в повідомленні штабу ООС.
Ситуація в зоні ООС станом на 10 липня. Mediarnbo.org
Facebook штабу ООС
Facebook штабу ООС
Facebook штабу ООС
Раніше OBOZREVATEL писав, що російські найманці на Донбасі 7 разів за минулу добу, 9 липня, відкривали вогонь по українським захисникам. При цьому, ВСУ дали рішучу відсіч і поранили двох терористів "Л/ДНР".