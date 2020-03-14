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14 березня • оновлено в 07:38
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/ Розслідування

Найманці Путіна влаштували підлу провокацію на Донбасі: поранений боєць ЗСУ

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У п'ятницю, 13 березня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі отримав поранення один український захисник.

Про це повідомив пресцентр штабу ООС, уточнивши, що збройні формування Російської Федерації протягом доби шість разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Обстріли в ООС

Обстріли в ООС

korrespondent.net

Чотири ворожих обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

  • два рази поблизу населеного пункту Лебединське – з мінометів калібру 82 мм ворог випустив 11 мін, а також противник вів вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • поруч з населеним пунктом Славне – зі станкового протитанкового гранатомета – 5 пострілів, а також противник здійснив обстріл з великокаліберного кулемета;

  • неподалік Новомихайлівки – зі станкового протитанкового гранатомета – 6 пострілів, а також противник вів вогонь зі стрілецької зброї.

Карта

Карта

mediarnbo.org

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" терористи два рази стріляли поруч з Оріховим і поблизу Кримського.

"Крім цього, противник здійснив обстріл з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї ділянки розведення №3 Богданівка-Петровське. Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші", – йдеться в повідомленні.

У штабі ООС відзначили, що такі провокаційні дії озброєних формувань РФ очевидно мають на меті змусити підрозділи Об'єднаних сил відкривати вогонь, щоб в подальшому звинуватити українських захисників в зриві Мінських домовленостей.

Як писав OBOZREVATEL раніше, за період з 6 по 12 березня в районі проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі окупаційними військами було здійснено 50 обстрілів українських позицій з забороненої Мінськими угодами зброї. Загинуло четверо українських військовослужбовців, поранення отримали 22 бійця.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна
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Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
Отличное начало выходных!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Этой ночью со стороны Дзержинска украинские боевики жёстко и продолжительно обстреливали Никитовский район Горловки. Ранены три человека, в том числе 13-летний ребёнок. Обесточены ряд трансформаторных подстанций и котельных. Повреждены несколько домов.
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