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27 квітня • оновлено в 15:17
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/ Розслідування

Найманці Путіна влаштували "пекло" на Донбасі: поранено двох воїнів ЗСУ

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Російсько-окупаційні війська ще з ночі 27 квітня почали обстрілювати позиції Об’єднаних сил на Донбасі, внаслідок чого поранення отримали двоє українських захисників.

Воїнам надали першу медичну допомогу та оперативно евакуювали до лікувальних закладів. Про це повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook.

Зазначається, що біля населено пункту Південне противник вів вогонь із автоматичних станкових гранатометів, осколок від якого й вразив одного бійця ЗСУ.

На Донбасі поранено українських захисників

На Донбасі поранено українських захисників

Тоді як ще одного українського героя було поранено внаслідок ворожого обстрілу неподалік населеного пункту Кримське. Там російські найманці застосували проти ОС гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

"Такі злочинні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об’єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", – запевнили в штабі ООС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 квітня найманці Росії на Донбасі вдарили по ЗСУ зі страшної зброї, за що отримали потужну відповідь від українських воїнів.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР" Збройні сили України ООС
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Яка сумна новина...)))
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Яка сумна новина...)))
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