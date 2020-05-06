Найманці Путіна влаштували мінометну атаку на Донбасі: багато поранених

У вівторок, 5 травня, збройні формування Російської Федерації 15 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі, внаслідок чого один український воїн отримав поранення, а ще один – бойове травмування.

Однак у відповідь ЗСУ поранили щонайменше двох російських окупантів. Про це інформує штаб ООС на сторінці у Facebook.

Уточнені дані з приводу втрат терористів оприлюднив у Twitter і офіцер ЗСУ Сергій Нещадим. "Протягом 05.05 втрати "орків" склали 2 особи, а саме: "300" – 1 – 11 ОМСП, 1 – 4 ОМСБР", – зазначив він.

Противник, як завжди, обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Війна на Донбасі

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив десять обстрілів позицій ОС:

двічі неподалік від Невельського – з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

двічі по околицях Богданівки – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а також мінометів 82-го калібру – 14 мін;

біля Павлополя, Славного, Мар’їнки, Старогнатівки й двічі неподалік від Авдіївки – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Окрім цього, збройні формування Російської Федерації цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення сил та засобів №3 Богданівка-Петрівське з мінометів калібру 82 мм. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали", – інформують у штабі ООС.

Ситуація в зоні проведення ООС на Донбасі 5 травня mediarnbo.org

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці вогонь відкривали п'ять разів:

двічі поблизу Оріхового – з автоматичних станкових гранатометів та снайперської зброї;

біля Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

двічі неподалік від Південного – із мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.

"Злочинні дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем зі штатного озброєння українські воїни рішуче придушили ворожу активність", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від початку цієї доби, 6 травня, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник із ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляв позиції ЗСУ біля Авдіївки. А потім і поблизу Павлополя, в результаті чого один захисник України отримав осколкове поранення.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об'єднаних сил не зафіксовано. Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.

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