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6 травня • оновлено в 09:55
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Найманці Путіна влаштували мінометну атаку на Донбасі: багато поранених

5.1т
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У вівторок, 5 травня, збройні формування Російської Федерації 15 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі, внаслідок чого один український воїн отримав поранення, а ще один – бойове травмування.

Однак у відповідь ЗСУ поранили щонайменше двох російських окупантів. Про це інформує штаб ООС на сторінці у Facebook.

Уточнені дані з приводу втрат терористів оприлюднив у Twitter і офіцер ЗСУ Сергій Нещадим. "Протягом 05.05 втрати "орків" склали 2 особи, а саме: "300" – 1 – 11 ОМСП, 1 – 4 ОМСБР", – зазначив він.

Противник, як завжди, обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог скоїв десять обстрілів позицій ОС:

  • двічі неподалік Невельського – з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • два рази по околицях Богданівки – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а також мінометів 82-го калібру – 14 мін;

  • біля Павлополя, Славного, Мар’їнки, Старогнатівки й двічі неподалік Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Окрім цього, збройні формування Російської Федерації цілеспрямовано обстріляли ділянку розведення сил та засобів №3 Богданівка-Петрівське з мінометів калібру 82 мм. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали", – інформують у штабі ООС.

Ситуація в зоні проведення ООС на Донбасі 5 травня

Ситуація в зоні проведення ООС на Донбасі 5 травня

mediarnbo.org

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" російські найманці вогонь відкривали п’ять разів:

  • двічі поблизу Оріхового – з автоматичних станкових гранатометів та снайперської зброї;

  • біля Кримського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • два рази неподалік Південного – із мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.

"Злочинні дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем зі штатного озброєння українські воїни рішуче подавили ворожу активність", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з початку цієї доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник із ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї обстріляв позиції ЗСУ біля Авдіївки. На щастя, втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил теж не зафіксовано. Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Операція Об'єднаних сил на Донбасі Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
терористи "ДНР" Збройні сили України ООС
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
когда летит мина слышен прилёт,а посему нужно залягать,и при ,,обстреле,, быть трезвыми
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