Найманці Путіна влаштували мінометний обстріл: поранено бійця ЗСУ

У неділю, 9 лютого, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі постраждав один український захисник.

Про це повідомив пресцентр штабу ООС під час вечірнього брифінгу, уточнивши, що збройні формування Російської Федерації протягом доби п'ять разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстрілював позиції з заборонених артилерійських систем калібру 152 мм, 122 мм і мінометів 82 мм, а також з гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" терористи двічі стріляли поблизу Лебединського. Зокрема, було випущено 10 мін з 82-мм міномета, а також використовувалися гранатомети та великокаліберні кулемети.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" було зафіксовано три обстріли:

поруч з Новолуганським – 2 постріли зі станкового протитанкового гранатомета, з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

неподалік від населеного пункту Троїцьке – 3 постріли зі станкового протитанкового гранатомета;

в районі населеного пункту Оріхове – 10 снарядів зі ствольної артилерії калібру 152 мм, 21 снаряд з калібру 122 мм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні терористи вдарили мінами по позиціях українських захисників.

Раніше розвідка з'ясувала, що терористи стягують нову техніку до лінії розмежування і влаштовують провокації для ЗСУ, стріляючи з житлових кварталів.

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