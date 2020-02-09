Головна Новини
10 лютого • оновлено в 07:57
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Найманці Путіна влаштували мінометний обстріл: поранено бійця ЗСУ

Читати матеріал російською

У неділю, 9 лютого, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі постраждав один український захисник.

Про це повідомив пресцентр штабу ООС під час вечірнього брифінгу, уточнивши, що збройні формування Російської Федерації протягом доби п'ять разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстрілював позиції з заборонених артилерійських систем калібру 152 мм, 122 мм і мінометів 82 мм, а також з гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

хвиля

Новини
В ОРДЛО снова признались в обстрелах городов Донбасса

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" терористи двічі стріляли поблизу Лебединського. Зокрема, було випущено 10 мін з 82-мм міномета, а також використовувалися гранатомети та великокаліберні кулемети.

Найманці Путіна влаштували мінометний обстріл: поранено бійця ЗСУ

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" було зафіксовано три обстріли:

  • поруч з Новолуганським – 2 постріли зі станкового протитанкового гранатомета, з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

  • неподалік від населеного пункту Троїцьке – 3 постріли зі станкового протитанкового гранатомета;

  • в районі населеного пункту Оріхове – 10 снарядів зі ствольної артилерії калібру 152 мм, 21 снаряд з калібру 122 мм.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні терористи вдарили мінами по позиціях українських захисників.

Раніше розвідка з'ясувала, що терористи стягують нову техніку до лінії розмежування і влаштовують провокації для ЗСУ, стріляючи з житлових кварталів.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Перемир'я на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дмитро Гриневич
Теми
Перемир'я на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
терористи "ДНР"
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
9
13
Смішно
6
Цікаво
7
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Golan Sim
Golan Sim
Предчувствуя свой политический крах, МАЙДАНОВСКИЕ НАЦИСТЫ в бессильной ЗЛОБЕ пытается запугать жителей Донбасса своими ВАРВАРСКИМИ ОБСТРЕЛАМИ, тем самым погружая себя всё глубже в трясину ПРЕСТУПЛЕНИЙ перед украинским народом.
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Почему отключили комментарии в новости про засыпанную землёй АТОшную мразь? Я хотел выразить соболезнования. Кстати, родственники уже попросили его не откапывать, чтоб не тратиться на погребение?
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
2 из 4 ответов | показать все
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Как же не трагедия?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав, Модер, каким надо быть идиотом, чтоб воткнуть в фильтр слово П О Х О Р О Н Ы?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги