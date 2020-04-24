Найманці Путіна відкрили заборонений вогонь на Донбасі: поранено українського захисника
У п’ятницю, 24 квітня, в Луганській області збройні формування Росії вкотре обстріляли позиції українських Об’єднаних сил.
Як повідомив пресцентр ООС, внаслідок ворожого кулеметного вогню один український військовослужбовець отримав поранення.
Постраждалого воїна оперативно доправили до лікарні та надали медичну допомогу.
"Такі дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем у відповідь наші захисники придушили ворожу активність", – йдеться у повідомленні.
Втрати противника наразі уточнюються.
Як повідомляв OBOZREVATEL, троє українських воїнів отримали поранення внаслідок підступних дій збройних формувань РФ, які 15 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі 23 квітня.