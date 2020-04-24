Найманці Путіна відкрили заборонений вогонь на Донбасі: поранено українського захисника

У п’ятницю, 24 квітня, в Луганській області збройні формування Росії вкотре обстріляли позиції українських Об’єднаних сил.

Як повідомив пресцентр ООС, внаслідок ворожого кулеметного вогню один український військовослужбовець отримав поранення.

ЗСУ подавили ворога вогнем у відповідь

Постраждалого воїна оперативно доправили до лікарні та надали медичну допомогу.

"Такі дії російських окупантів безкарними не залишилися – вогнем у відповідь наші захисники придушили ворожу активність", – йдеться у повідомленні.

Втрати противника наразі уточнюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, троє українських воїнів отримали поранення внаслідок підступних дій збройних формувань РФ, які 15 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил на Донбасі 23 квітня.

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