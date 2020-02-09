Найманці Путіна відкрили мінометний вогонь на Донбасі: подробиці нових боїв

У суботу, 8 лютого, озброєні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомляє в Facebook пресцентр ОС. Унаслідок атак терористів українські захисники не постраждали.

Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, а також із автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Лебединське, застосувавши автоматичний гранатомет, великокаліберні кулемети й іншу стрілецьку зброю.

Ситуація на Донбасі mediarnbo.org

Два ворожі обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

поруч із Оріховим – зі ствольної артилерії калібру 122 мм (12 снарядів), з міномета калібру 120 мм (16 мін);

неподалік від Щастя – з великокаліберного кулемета й іншої стрілецької зброї.

Із початку поточної доби, 9 лютого, російські окупаційні війська з 82-мм мінометів випустили 10 мін по захисниках Лебединського. Втрат у ЗСУ немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розвідка з'ясувала, що терористи стягують нову техніку до лінії розмежування та влаштовують провокації для ЗСУ, стріляючи із житлових кварталів.

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