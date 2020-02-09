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9 лютого • оновлено в 18:59
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Найманці Путіна відкрили мінометний вогонь на Донбасі: подробиці нових боїв

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У суботу, 8 лютого, озброєні формування Російської Федерації тричі порушили режим припинення вогню в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Про це повідомляє в Facebook пресцентр ОС. Унаслідок атак терористів українські захисники не постраждали.

Противник обстрілював наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, а також із автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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Найманці Путіна відкрили мінометний вогонь на Донбасі

Найманці Путіна відкрили мінометний вогонь на Донбасі

podrobnosti.ua

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв наші позиції поблизу населеного пункту Лебединське, застосувавши автоматичний гранатомет, великокаліберні кулемети й іншу стрілецьку зброю.

Ситуація на Донбасі

Ситуація на Донбасі

mediarnbo.org

Два ворожі обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • поруч із Оріховим – зі ствольної артилерії калібру 122 мм (12 снарядів), з міномета калібру 120 мм (16 мін);

  • неподалік від Щастя – з великокаліберного кулемета й іншої стрілецької зброї.

Із початку поточної доби, 9 лютого, російські окупаційні війська з 82-мм мінометів випустили 10 мін по захисниках Лебединського. Втрат у ЗСУ немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розвідка з'ясувала, що терористи стягують нову техніку до лінії розмежування та влаштовують провокації для ЗСУ, стріляючи із житлових кварталів.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Ірина Кулініч
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України ООС Донбас Новини Донбасу
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Mega Death
Mega Death
Ждём не дождёмся когда они солнцепеки и хризантемы начнут использовать. Вот зрелище шикарное будет)))
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Golan Sim
Golan Sim
Предчувствуя свою неминуемую гибель и придерживаясь принципа:" ЧЕМ ХУЖЕ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ, ТЕМ ЛУЧШЕ ДЛЯ НАС ", - адепты майдана упорно продолжают эскалацию гражданской во.йны в Донбассе.
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Оккупационные войска ВСУ сегодня без потерь. Но все поправимо)))
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