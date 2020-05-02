Найманці Путіна вдарили з повітря по ЗСУ на Донбасі: в України втрати

Розслідування 15:07, 2.05.2020 Оновлено: 15:29, 2.05.2020

У суботу, 2 травня, російсько-окупаційні війська вкотре обстріляли українських захисників поблизу населеного пункту Гнутове в Донецькій області.

Як повідомив пресцентр Операції об'єднаних сил, противник із безпілотного літального апарату скинув постріл ВОГ-17 над позиціями ЗСУ.

Сили ООС дали загарбникам адекватну відповідь
Ілюстрація

Внаслідок вибуху один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Воїна оперативно доправили до лікарні, де йому надали медичну допомогу.

"Такі підступні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об'єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали загарбникам адекватну відповідь", – йдеться у повідомленні.

Втрати противника наразі уточнюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗСУ знищили ПТРК терористів і стрільця на Донбасі.

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