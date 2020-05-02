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3 травня • оновлено в 23:04
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/ Розслідування

Найманці Путіна вдарили з повітря по ЗСУ на Донбасі: в України втрати

11.9т
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У суботу, 2 травня, російсько-окупаційні війська вкотре обстріляли українських захисників поблизу населеного пункту Гнутове в Донецькій області.

Як повідомив пресцентр Операції об'єднаних сил, противник із безпілотного літального апарату скинув постріл ВОГ-17 над позиціями ЗСУ.

Сили ООС дали загарбникам адекватну відповідь

Сили ООС дали загарбникам адекватну відповідь

Ілюстрація

Внаслідок вибуху один український військовослужбовець отримав осколкове поранення. Воїна оперативно доправили до лікарні, де йому надали медичну допомогу.

"Такі підступні дії ворога не залишилися безкарними. Підрозділи Об'єднаних сил, використовуючи наявні вогневі засоби, дали загарбникам адекватну відповідь", – йдеться у повідомленні.

Втрати противника наразі уточнюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗСУ знищили ПТРК терористів і стрільця на Донбасі.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
Донбас війна
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Клешнев Егор
Клешнев Егор
Вас послушать, так можно подумать, что ваши ВФУ бессмертные. Бред.
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Дубовик Леон
Дубовик Леон
. . . ипанутым донбасЫтам на заметку. . . первая украинская организация называлась "Головна Руська Рада" . . . Львов, 1848 г. . . . выходит . . .касапы - самозванцы по жизни . . . и финно-угры - по титульной нации
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Wick John
Wick John
Дубовик Леон, свиньи безмозглые верните территории подаренные москалями и совком
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