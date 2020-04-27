Найманці Путіна вдарили по ЗСУ зі страшної зброї і поплатилися

Жоден український воїн не загинув і не був поранений внаслідок ворожих обстрілів збройних формувань Російської Федерації на Донбасі 26 квітня.

Окупанти 11 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил і нарвалися на потужну відповідь – втрати противника нині уточняються. Про це повідомляє штаб ООС на сторінці у Facebook.

Зазначається, що минулої доби російські найманці застосували проти наших воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 152 мм, міномети калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти, зенітну установку, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Війна на Донбасі

Вісім порушень режиму припинення вогню минулої доби зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

двічі біля Лебединського – з озброєння БМП-2, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

двічі в районі Широкиного – із зенітної установки ЗУ-23-2, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також ручних протитанкових гранатометів;

зранку та ввечері неподалік Богданівки – із міномету 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

неподалік Новотроїцького – зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

поряд зі Старогнатівкою – з автоматичного станкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ здійснили три обстріли:

неподалік Новотошківського – з мінометів 82-го калібру – 9 мін;

поблизу Хутора Вільного – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

вночі біля Кримського випустили шість артилерійських снарядів 152-го калібру.

"Наші військовослужбовці з наявних вогневих засобів давали окупаційним підрозділам гідну відсіч на кожен обстріл та вчасно і жорстко припиняли злочинну збройну активність. Усі спроби загарбників дестабілізувати ситуацію й надалі отримуватимуть адекватну й невідворотну відповідь з боку українських захисників", – запевняють в штабі ООС.

Зазначається, що з початку цієї доби в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зі 120 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв позиції ОС біля Катеринівки. У відповідь на порушення наші воїни застосували чергові вогневі засоби, внаслідок чого ворожі провокації припинилися.

За нинішню добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил теж не зафіксовано. Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 квітня окупанти були надактивними, відкривши вогонь по українських бійцях 16 разів. Один із захисників був поранений, але у відповідь військові ліквідували чотирьох терористів і ще п'ятьох поранили.

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