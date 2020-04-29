Найманці Путіна убили воїна ЗСУ на Донбасі: розв'язався кривавий бій

У вівторок, 28 квітня, російські окупаційні війська 17 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів із важкої артилерії загинув один захисник України.

У відповідь військовослужбовці ЗСУ поранили щонайменше двох окупантів. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС на сторінці у Facebook.

Минулої доби противник застосував проти наших воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібрів 152 мм та 122 мм, міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Терористи на Донбасі вбили українського воїна

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник чотири рази вів вогонь по позиціях ОС:

неподалік Кам’янки – з міномета 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

біля Опитного – з ручного протитанкового гранатомета;

поблизу Павлополя – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поруч зі Старогнатівкою – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Крім цього, Мінські домовленості щодо відведення важких озброєнь російсько-окупаційні війська багаторазово порушували й у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

тричі біля Кримського – з мінометів 120-го калібру випустили 30 мін. Також ворог використав гранатомети різних систем, озброєння бойових машин піхоти та великокаліберні кулемети;

увечері поблизу цього ж населеного пункту – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

двічі неподалік Хутора Вільного – з артилерійських систем калібру 152 мм та 82 мм мінометів;

біля Попасної – з мінометів 82-го калібру – 6 мін, а також зі станкових і ручних протитанкових гранатометів, увечері й зі стрілецької зброї;

в околицях Оріхового – з мінометів калібру 120 мм та 82 мм – 9 мін;

неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі поблизу смт Новотошківське – випустили 25 артилерійських снарядів калібру 152 мм та 122 мм, а згодом із мінометів калібру 120 мм;

неподалік Зайцевого – з мінометів 82-го калібру, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

двічі в районі ділянки розведення №3 Богданівка – Петрівське – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Ситуація в зоні ООС на Донбасі 28 квітня

Окрім останнього пункту, де українські захисники вогонь у відповідь не відкривали, дотримуючись режиму тиші, в усіх інших випадках військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил вжили вичерпних заходів для припинення ворожого вогню та дали рішучу відповідь на усі злочинні дії противника.

"Після активного застосування нашими підрозділами штатного озброєння ворог відмовився від подальших провокацій українських підрозділів", – повідомили в штабі ООС.

Водночас від початку цієї доби російські найманці вже двічі порушили режим припинення вогню. Противник зі станкових протитанкових гранатометів, зенітної установки та великокаліберних кулеметів обстріляв наші позиції біля Верхньоторецького, а з мінометів 82-го калібру вів вогонь поруч із Новотошківським. На щастя, втрат серед українських захисників немає.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил теж не зафіксовано. Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 квітня російські окупаційні війська дев'ять разів обстріляли позиції ОС на Донбасі. ЗСУ знищили двох окупантів і поранили ще трьох. Водночас терористи завдали ран двом українським захисникам.