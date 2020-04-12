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12 квітня • оновлено в 12:46
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Найманці Путіна вбили українського захисника у Вербну неділю: ще один поранений

2.2т
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Російські найманці на Донбасі у Вербну неділю, 12 квітня, вбили українського воїна. Ще один наш захисник отримав бойове ураження.

Незважаючи на велике християнське свято, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню. Про це інформує штаб ООС на сторінці у Facebook.

Зазначається, що ворог відкрив вогонь із ручних протитанкових гранатометів по позиціях підрозділів Об’єднаних сил, які базуються на Луганщині.

Найманці Росії вбили українського воїна на Донбасі

Найманці Росії вбили українського воїна на Донбасі

"Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого героя", – йдеться у повідомленні.

У ЗСУ запевнили, що такі підступні дії окупантів не залишаться безкарними й за свої злочинні дії ворог понесе заслужене покарання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збройні формування Росії 11 квітня 8 разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил на Донбасі, внаслідок чого поранення отримали троє українських військових. Водночас наші воїни вогнем у відповідь приструнили противника й поранили сімох окупантів.

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Автор
Марина Ліснічук
Місце
Україна
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
У оккупантов каждые день или убитые или раненые.а не проще отвести войска и не обстреливать Доннбасс.или 1000 гривен в день дороже жизни?
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
обоз,вы подсчет ведете? что бы с записями штаба ато,по итогу месяца разбежностей небыло
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
это сделали благородные ополченци,как в Сирии,или достойные моджахеды,как их звали пафосно тридцать лет назад еще,западные партнеры,сегодня почему то они их зовут не красиво,почему так?
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