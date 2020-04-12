Найманці Путіна вбили українського захисника у Вербну неділю: ще один поранений

Російські найманці на Донбасі у Вербну неділю, 12 квітня, вбили українського воїна. Ще один наш захисник отримав бойове ураження.

Незважаючи на велике християнське свято, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню. Про це інформує штаб ООС на сторінці у Facebook.

Зазначається, що ворог відкрив вогонь із ручних протитанкових гранатометів по позиціях підрозділів Об’єднаних сил, які базуються на Луганщині.

Найманці Росії вбили українського воїна на Донбасі

"Командування Об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого героя", – йдеться у повідомленні.

У ЗСУ запевнили, що такі підступні дії окупантів не залишаться безкарними й за свої злочинні дії ворог понесе заслужене покарання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збройні формування Росії 11 квітня 8 разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил на Донбасі, внаслідок чого поранення отримали троє українських військових. Водночас наші воїни вогнем у відповідь приструнили противника й поранили сімох окупантів.

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