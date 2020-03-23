Найманці Путіна розв'язали нові бої на Донбасі і отримали "по зубах"

У неділю, 22 березня, збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції українських воїнів із забороненої "Мінськом" зброї.

Подробиці боїв повідомив у Facebook пресцентр Операції Об'єднаних сил.

Так, окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з мінометов калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Усі обстріли були зафіксовані в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

неподалік від Водяного – з 82-мм мінометів – 5 мін;

поблизу Павлополя – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

у районі населеного пункту Березове – зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів.

Ситуація на Донбасі

Відзначається, що підрозділи Об'єднаних сил застосували чергові вогневі засоби і дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було. 23 березня окупаційні війська вогневої активності не проявляли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше штаб ООС заявив, що протягом тижня втрати російсько-окупаційних військ на Донбасі склали 13 осіб, ще 22 отримали поранення.

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