Найманці Путіна розв'язали криваві бої на Донбасі: багато поранених

За минулу добу, 3 травня, російські окупаційні війська 11 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі. Під ворожими обстрілами один український військовий отримав поранення, а троє – бойові травми.

За даними української розвідки, українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та щонайменше одного поранили. Противник застосував міномети калібру 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, інформує пресцентр штабу ООС.

Війна на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог обстріляв позиції ЗСУ біля Широкиного, Богданівки, Авдіївки, Кам'янки та Старогнатівки.

"Утримуючи оборону, наші військовослужбовці діяли рішуче – давали ворожим підрозділам гідну відсіч і жорстко припиняли злочинні дії окупаційних військ", – наголошено в повідомленні.

У районі відповідальності ОТУ "Північ" окупанти стріляли по захисниках Оріхового та Кримського

З початку доби, 4 травня, окупанти обстріляли українських військових біля Кримського. Втрат серед ЗСУ немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі внаслідок ворожих обстрілів двоє українських військовослужбовців отримали поранення.

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