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18 квітня • оновлено в 08:19
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Найманці Путіна розв'язали бої на Донбасі: ЗСУ героїчно тримали оборону

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За минулу добу, 17 квітня, російські окупанти 5 разів обстріляли українські позиції на Донбасі. Загиблих і поранених серед ЗСУ немає.

Як повідомляє прес-центр штабу ООС, противник відкривав вогонь із мінометів калібру 120 мм, які за Мінськими домовленостями повинні знаходитись в районах відведення, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Для припинення ворожих обстрілів українські захисники успішно застосували чергові вогневі засоби та зберегли контроль над ситуацією в регіоні.

Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

"Поруч з Гнутовим та Авдіївкою окупанти обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру й стрілецької зброї. Поблизу Опитного противник з напрямку населеного пункту Веселе застосував автоматичні станкові гранатомети. Для провокацій українських підрозділів, які тримають оборону біля Старогнатівки, загарбники використали великокаліберні кулемети", – йдеться в повідомленні.

Крім того, терористи випустили чотири міни калібру 120 мм по українських позиціях поруч з населеним пунктом Південне.

Підрозділи Об’єднаних сил невідкладно реагували на усі збройні провокації та прицільним вогнем по позиціях противника змушували його відмовитись від продовження обстрілів. Також українські захисники активно діяли в обороні.

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська активності не проявляли. Втрат серед бійців ЗСУ немає.

Як писав OBOZREVATEL, 16 квітня окупанти один раз обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, жоден український військовий не отримав поранення.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Збройні сили України Донбас
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Там уже держать оборону некому половина ВСУшного отребья зараженас, вторая спилась.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
С обосраными штанами держали оборону, видать хорошо штырят шахтёры и трактористы Донбасса, самую сильную недоармию Европы.
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