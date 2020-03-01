Найманці Путіна поранили на Донбасі бійців ЗСУ: наслідки атаки

У суботу, 29 лютого, російські найманці 19 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Від ворожого вогню постраждали двоє бійців, один отримав бойову травму.

Як повідомляє прес-центр ООС, противник обстріляв наші позиції з заборонених Мінську домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Війна на Донбасі "День"

Відзначається, що через обстріли робота КПВВ "Мар'їнка" тимчасово обмежена.

Також була зафіксована робота снайперів. Бойовики вели вогонь у Невельського, Красногорівки, Лебединського, Павлополя, Мар'їнки, Пісків, Василівки, Майського та інших населених пунктів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 лютого терористи "Л/ДНР" обстріляли позиції українських військовослужбовців біля КПВВ "Мар'їнка", двоє бійців отримали поранення. Пропуск через КПВВ "Мар'їнка" тимчасово призупинено. Прикордонники вжили заходів щодо забезпечення безпеки громадян і персоналу.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!