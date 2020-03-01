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1 березня • оновлено в 09:16
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Найманці Путіна поранили на Донбасі бійців ЗСУ: наслідки атаки

2.4т
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У суботу, 29 лютого, російські найманці 19 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі. Від ворожого вогню постраждали двоє бійців, один отримав бойову травму.

Як повідомляє прес-центр ООС, противник обстріляв наші позиції з заборонених Мінську домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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Війна на Донбасі

Війна на Донбасі

"День"

Відзначається, що через обстріли робота КПВВ "Мар'їнка" тимчасово обмежена.

Також була зафіксована робота снайперів. Бойовики вели вогонь у Невельського, Красногорівки, Лебединського, Павлополя, Мар'їнки, Пісків, Василівки, Майського та інших населених пунктів.

Найманці Путіна поранили на Донбасі бійців ЗСУ: наслідки атаки

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 лютого терористи "Л/ДНР" обстріляли позиції українських військовослужбовців біля КПВВ "Мар'їнка", двоє бійців отримали поранення. Пропуск через КПВВ "Мар'їнка" тимчасово призупинено. Прикордонники вжили заходів щодо забезпечення безпеки громадян і персоналу.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Обоз, боевая травма это что такое?
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Начало месяца хорошо началось а у ВСУшных алкашей 1-200 и 2 штуки калеки.
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Драго Кувалда, и это только официально! Небось только от передоза с десяток крякнуло!
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