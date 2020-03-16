Найманці Путіна пішли в наступ на Донбасі: багато поранених

У неділю, 15 березня, терористи поранили чотирьох українських військовослужбовців на Донбасі, обстрілявши наші позиції із забороненої Мінськими домовленостями зброї.

Про це повідомляє в Facebook пресцентр Операції Об'єднаних сил. Два бійці отримали поранення, ще два – бойові травми.

Зазначається, що найманці Росії 12 разів порушили режим припинення вогню, стріляючи з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Найманці Путіна пішли в наступ на Донбасі nbnews.com.ua

16 березня вогневої активності з боку "Л/ДНР" помічено не було. Втрат у ЗСУ немає.

Обстріли 15 березня

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 10 обстрілів, а саме:

тричі поблизу населеного пункту Піски – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

тричі поруч із Лебединським – із 120-мм мінометів (35 мін), із мінометів калібру 82 мм (38 мін), а також противник вів вогонь із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

поблизу Невельського – зі станкового протитанкового гранатомета;

в районі населеного пункту Павлопіль – із автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

неподалік від Широкиного – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

поблизу населеного пункту Старогнатівка – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Ситуація на Донбасі mediarnbo.org

Два обстріли були скоєні в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

неподалік від Луганського – з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поблизу Кримського – зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи влаштували обстріл у районі Кримського Луганської області, поранивши українського військового.

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