Найманці Путіна пішли в наступ на Донбасі: багато поранених

У неділю, 15 березня, терористи поранили чотирьох українських військовослужбовців на Донбасі, обстрілявши наші позиції із забороненої Мінськими домовленостями зброї.
Про це повідомляє в Facebook пресцентр Операції Об'єднаних сил. Два бійці отримали поранення, ще два – бойові травми.
Зазначається, що найманці Росії 12 разів порушили режим припинення вогню, стріляючи з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Найманці Путіна пішли в наступ на Донбасі
nbnews.com.ua
16 березня вогневої активності з боку "Л/ДНР" помічено не було. Втрат у ЗСУ немає.
Обстріли 15 березня
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 10 обстрілів, а саме:
тричі поблизу населеного пункту Піски – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
тричі поруч із Лебединським – із 120-мм мінометів (35 мін), із мінометів калібру 82 мм (38 мін), а також противник вів вогонь із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
поблизу Невельського – зі станкового протитанкового гранатомета;
в районі населеного пункту Павлопіль – із автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
неподалік від Широкиного – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;
поблизу населеного пункту Старогнатівка – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Ситуація на Донбасі
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Два обстріли були скоєні в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
неподалік від Луганського – з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
поблизу Кримського – зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи влаштували обстріл у районі Кримського Луганської області, поранивши українського військового.
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