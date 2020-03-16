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16 березня • оновлено в 08:47
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/ Розслідування

Найманці Путіна пішли в наступ на Донбасі: багато поранених

16т
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У неділю, 15 березня, терористи поранили чотирьох українських військовослужбовців на Донбасі, обстрілявши наші позиції із забороненої Мінськими домовленостями зброї.

Про це повідомляє в Facebook пресцентр Операції Об'єднаних сил. Два бійці отримали поранення, ще два – бойові травми.

Зазначається, що найманці Росії 12 разів порушили режим припинення вогню, стріляючи з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Найманці Путіна пішли в наступ на Донбасі

Найманці Путіна пішли в наступ на Донбасі

nbnews.com.ua

16 березня вогневої активності з боку "Л/ДНР" помічено не було. Втрат у ЗСУ немає.

Обстріли 15 березня

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано 10 обстрілів, а саме:

  • тричі поблизу населеного пункту Піски – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • тричі поруч із Лебединським – із 120-мм мінометів (35 мін), із мінометів калібру 82 мм (38 мін), а також противник вів вогонь із протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • поблизу Невельського – зі станкового протитанкового гранатомета;

  • в районі населеного пункту Павлопіль – із автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • неподалік від Широкиного – з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

  • поблизу населеного пункту Старогнатівка – з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Ситуація на Донбасі

Ситуація на Донбасі

mediarnbo.org

Два обстріли були скоєні в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • неподалік від Луганського – з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • поблизу Кримського – зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберних кулеметів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше терористи влаштували обстріл у районі Кримського Луганської області, поранивши українського військового.

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Донбас Збройні сили України Новини Донбасу
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Будут они просто так стрeлять, бoеприпaсы тратить. Значит снова полезли туда, куда не звали.
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сибирский ватник
сибирский ватник
За тыщу в день лишится ручки,или ножки или мозгов.Ну с мозгами я конечно преувеличил) их под кастрюлей нет. и не было.
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Павловская Екатерина
Павловская Екатерина
Работайте, братья.
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