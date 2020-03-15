Найманці Путіна пішли в мінну атаку на Донбасі: поранено українського захисника

За 14-15 березня збройні формування Російської Федерації 11 раз порушили режим припинення вогню і поранили українського воїна.

Про це повідомляє пресцентр Об'єднаних сил у Facebook. Напали зокрема на ділянку розведення №3 Богданівка-Петрівське.

Противник обстріляв наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було зафіксовано шість обстрілів, а саме:

поруч із Березовим – із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів;

неподалік від Старогнатівки – з міномета калібру 82 мм – 5 мін;

поблизу Павлополя – з станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

тричі в районі населеного пункту Піски – з мінометів калібру 82 мм – 11 мін.

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Три обстріли були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

поблизу Новолуганського – з міномета калібру 82 мм – 3 міни, а також було зафіксовано вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

недалеко від населеного пункту Шуми – з 120-мм мінометів – 6 мін, 24 міни з мінометів калібру 82 мм, а також противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів;

поруч із Зайцевим – із міномета калібру 120 мм 3 міни.

Крім цього, противник здійсниі обстріл зі стрілецької зброї ділянки розведення №3 Богданівка-Петрівське. Українські захисники вогонь не відкривали, дотримуючись режиму тиші.

Із початку поточної доби, 15 березня, російські окупаційні війська двічі обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" був зафіксований один обстріл, а саме:

в районі населеного пункту Піски – зі станкового протитанкового гранатомета – 6 пострілів.

Також один обстріл був здійснений у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

поблизу Луганського – з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Підрозділи операції Об'єднаних сил використовували наявні вогневі засоби і дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

У результаті ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав дотичне вогнепальне кульове поранення руки. Евакуаційною технікою військового доставили у військово-медичний заклад, де йому оперативно було надано належну медичну допомогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 12 березня снайпери зі збройних формувань Російської Федерації обстріляли позиції українських захисників, поранивши одного військовослужбовця.

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