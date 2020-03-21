Найманці Путіна підло ударили по ЗСУ на Донбасі: Україна має серйозні втрати

У п'ятницю, 20 березня, в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі четверо військовослужбовців отримали поранення.

Про це повідомив пресцентр штабу ООС, уточнивши, що збройні формування Російської Федерації протягом доби дев'ять разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Обстріли в ООС Прямий

Чотири ворожих обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

неподалік Широкиного - з автоматичного станкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

поблизу Мар'їнки – з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поруч з Новотроїцьким – з мінометів калібру 82 мм – 20 мін, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета.

Карта mediarnbo.org

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" терористи п'ять разів стріляли поблизу Кримського, неподалік Луганського, в районі населеного пункту Хутір Вольний, поблизу Новгородського і поруч з Новотошківським.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в результаті обстрілу терористів в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі в п'ятницю, 20 березня, три українських захисника отримали поранення.

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