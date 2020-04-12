Найманці Путіна підло ударили по ЗСУ на Донбасі: є втрати

У зоні ООС на Донбасі 12 квітня загинув один український військовослужбовець, ще один боєць отримав бойову травму.

Як сказано в зведенні штабу операції Об'єднаних сил, збройні російські формування в неділю двічі порушили режим тиші.

"Одразу після опівночі російські окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру обстріляли наші позиції поблизу села Тарамчук на Донеччині, а зранку – поблизу села Кримське в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". На жаль, внаслідок обстрілів Україна втратила одного мужнього захисника, ще один воїн отримав бойове ураження", – сказано в повідомленні.

"Злочинні дії російських найманців не залишилися безкарними: з наявних вогневих засобів наші військовослужбовці надали жорстку і рішучу відповідь. Втрати противника уточнюються", – відзначили в штабі ООС.

Як писав OBOZREVATEL, російські найманці на Донбасі 11 квітня 8 разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил, в результаті чого поранення отримали троє українських військових.

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