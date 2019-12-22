Найманці Путіна підло ударили по ЗСУ: бійці вистояли

У суботу, 21 грудня, терористи "Л/ДНР" 6 раз обстріляли позиції українських військовослужбовців на Донбасі.

Про це в Facebook повідомив прес-центр штабу ООС, зазначивши, що окупанти використовували кулемети, міномети і гранатомети. Втрат серед ЗСУ не було.

Терористи відкривали вогонь поблизу Кримського, Зайцевого, Хутора Вільного, Новотроїцького та Пісків.

Вночі 22 грудня вогневу активність російсько-окупаційні війська не проявляли.

Карта ООС Міноборони

Ілюстрація. Війна на Донбасі Соцмережі

Як писав OBOZREVATEL, недавно стало відомо, що Росія перекинула на Донбас загін снайперів. Під час одного з обстрілів росіянами був убитий мирний житель.

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