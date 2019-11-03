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3 листопада • оновлено в 19:45
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/ Розслідування

Найманці Путіна обстріляли ЗСУ в районі Золотого: є поранений

1.2т Читати матеріал російською

У неділю, 3 листопада, на війні за незалежність на Донбасі один український військовий отримав поранення.

Як сказано у зведенні прес-центру штабу ООС в Facebook, протягом доби терористи "Л/ДНР" 6 разів порушили режим припинення вогню. Вони застосували гранатомети, кулемети і стрілецьку зброю.

Окупанти обстріляли позиції захисників України біля таких населених пунктів: Новолуганське, Хутір Вільний, Водяне, Луганське.

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Також терористи з великокаліберних кулеметів обстріляли ЗСУ в районі Золотого, проте за межами дільниці розведення військ.

Карта зони ООС

Карта зони ООС

Міністерство оборони України

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Ілюстрація. Війна на Донбасі

Соц мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, в селищі Золоте (Луганська область) розпочався другий етап розведення – демонтаж фортифікацій і розмінування. Розмінування триватиме до 9 листопада, а демонтаж фортифікаційних споруд – до 25 листопада.

При цьому в штабі ООС заявили, що загроз для місцевого населення після початку розведення військ в селищі Золоте не існує і українська армія готова адекватно реагувати на будь-які порушення.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
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