Найманці Путіна обстріляли житлові будинки в Золотому-4: фото наслідків
Збройні формування Росії 28 квітня обстріляли околиці населеного пункту Золоте-4 на Донбасі.
Вогонь ворог вів з житлових районів окупованого Золотого-5, повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).
"Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили взяті на себе зобов'язання і обстріляли околиці населеного пункту Золоте-4. Відкривши вогонь з житлових кварталів окупованого Золотого-5, загарбники піддали небезпеці мирних громадян, які проживають поблизу лінії зіткнення", – сказано в повідомленні.
Внаслідок обстрілу пошкоджено три житлові будинки, постраждалих немає.
Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "Л/ДНР" вісім разів порушили режим припинення вогню в зоні ООС на Донбасі 29 квітня. Один український захисник отримав бойове травмування.