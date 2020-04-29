Збройні формування Росії 28 квітня обстріляли околиці населеного пункту Золоте-4 на Донбасі.

Вогонь ворог вів з житлових районів окупованого Золотого-5, повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

Терористи обстріляли житлові будинки в Золотому-4 facebook.com/pressjfo.news

"Збройні формування Російської Федерації вкотре порушили взяті на себе зобов'язання і обстріляли околиці населеного пункту Золоте-4. Відкривши вогонь з житлових кварталів окупованого Золотого-5, загарбники піддали небезпеці мирних громадян, які проживають поблизу лінії зіткнення", – сказано в повідомленні.

Терористи обстріляли житлові будинки в Золотому-4 facebook.com/pressjfo.news

Внаслідок обстрілу пошкоджено три житлові будинки, постраждалих немає.

Терористи обстріляли житлові будинки в Золотому-4 facebook.com/pressjfo.news

Терористи обстріляли житлові будинки в Золотому-4 facebook.com/pressjfo.news

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "Л/ДНР" вісім разів порушили режим припинення вогню в зоні ООС на Донбасі 29 квітня. Один український захисник отримав бойове травмування.

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