Найманці Путіна напали на ЗСУ і влаштували масштабну пожежу на Донбасі

У Донецькій області в результаті обстрілу російськими окупаційними військами позицій українських військовослужбовців неподалік від прифронтової Мар'їнки сталася велика пожежа.

Як повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook, за свідченням командира одного з підрозділів, який захищає Мар'їнку, російські окупанти відкрили вогонь по українських позиціях з великокаліберних кулеметів із застосуванням трасуючих і бронебійно-запальних боєприпасів.

В результаті таких дій, загорілася суха трава. Пожежа швидко поширилася на значні території та досягла розташованих неподалік від житлових будинків мирних жителів.

facebook.com/pressjfo.news

"Російські окупаційні війська відкрили вогонь по наших позиціях. Скоріш за все, стріляли трасуючими патронами, внаслідок чого зайнявся сухостій в полі. Через сильний вітер пожежа швидко дійшла до наших позицій. Вогонь пошкодив трохи дерев'яні конструкції одного з наших опорників, але ми швидко загасили його. Полум’я також впритул наблизилось до житлових будинків місцевих мешканців селища. Але завдяки оперативній роботі наших військових, пожежу вдалося локалізувати", - розповів боєць ЗСУ Тарас.

За його словами, українським військовослужбовцям вдалося уберегти від займання також і покинуті будівлі Мар’їнки. Інакше б пожежа тривала кілька днів, та через сильний вітер сягнула б більш серйозних масштабів.

facebook.com/pressjfo.news

Щоб ефективно та оперативно ліквідувати пожежу, вогонь гасили усіма можливими засобами: перекопували землю, засипали пожежу піском, далі до ліквідації лиха долучилися місцеві вогнеборці.

"Противник застосовує різноманітні прийоми, щоб "викурити" нас з наших позицій. Оскільки відстані між українськими і ворожими позиціями невеликі, а на полі добре пересохла рослинність - така тактика дій противника стає особливо небезпечною для мирного населення Донеччини та Луганщини", - розповів командир взводу.

facebook.com/pressjfo.news

У штабі ООС нагадали, що восени минулого року масштабна пожежа сталася в селі Березове на Донеччині. Тоді внаслідок обстрілів російських окупантів вогонь з поля перекинувся на житлові будинки. Вщент вигоріло шість будівель.

"Зараз, окупанти практично щодня обстрілюють позиції українських військових на околицях Мар’їнки. Найчастіше ворог відкриває вогонь з кулеметів та гранатометів. Закидує наші позиції ВОГами. За словами військових, обстріли посилюються з настанням сутінок", - йдеться в повідомленні.

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