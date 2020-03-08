Головна Новини
8 березня • оновлено в 15:57
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Розслідування

Найманці Путіна напали на ЗСУ і влаштували масштабну пожежу на Донбасі

4.1т
Читати матеріал російською

У Донецькій області в результаті обстрілу російськими окупаційними військами позицій українських військовослужбовців неподалік від прифронтової Мар'їнки сталася велика пожежа.

Як повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook, за свідченням командира одного з підрозділів, який захищає Мар'їнку, російські окупанти відкрили вогонь по українських позиціях з великокаліберних кулеметів із застосуванням трасуючих і бронебійно-запальних боєприпасів.

В результаті таких дій, загорілася суха трава. Пожежа швидко поширилася на значні території та досягла розташованих неподалік від житлових будинків мирних жителів.

Найманці Путіна напали на ЗСУ і влаштували масштабну пожежу на Донбасі

facebook.com/pressjfo.news

"Російські окупаційні війська відкрили вогонь по наших позиціях. Скоріш за все, стріляли трасуючими патронами, внаслідок чого зайнявся сухостій в полі. Через сильний вітер пожежа швидко дійшла до наших позицій. Вогонь пошкодив трохи дерев'яні конструкції одного з наших опорників, але ми швидко загасили його. Полум’я також впритул наблизилось до житлових будинків місцевих мешканців селища. Але завдяки оперативній роботі наших військових, пожежу вдалося локалізувати", - розповів боєць ЗСУ Тарас.

За його словами, українським військовослужбовцям вдалося уберегти від займання також і покинуті будівлі Мар’їнки. Інакше б пожежа тривала кілька днів, та через сильний вітер сягнула б більш серйозних масштабів.

Найманці Путіна напали на ЗСУ і влаштували масштабну пожежу на Донбасі

facebook.com/pressjfo.news

Щоб ефективно та оперативно ліквідувати пожежу, вогонь гасили усіма можливими засобами: перекопували землю, засипали пожежу піском, далі до ліквідації лиха долучилися місцеві вогнеборці.

"Противник застосовує різноманітні прийоми, щоб "викурити" нас з наших позицій. Оскільки відстані між українськими і ворожими позиціями невеликі, а на полі добре пересохла рослинність - така тактика дій противника стає особливо небезпечною для мирного населення Донеччини та Луганщини", - розповів командир взводу.

Найманці Путіна напали на ЗСУ і влаштували масштабну пожежу на Донбасі

facebook.com/pressjfo.news

У штабі ООС нагадали, що восени минулого року масштабна пожежа сталася в селі Березове на Донеччині. Тоді внаслідок обстрілів російських окупантів вогонь з поля перекинувся на житлові будинки. Вщент вигоріло шість будівель.

"Зараз, окупанти практично щодня обстрілюють позиції українських військових на околицях Мар’їнки. Найчастіше ворог відкриває вогонь з кулеметів та гранатометів. Закидує наші позиції ВОГами. За словами військових, обстріли посилюються з настанням сутінок", - йдеться в повідомленні.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Павло Заяц
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі Новини Донецька і Донецької області
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Донбас Збройні сили України
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
16
3
Смішно
0
Цікаво
8
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Это пepдаки киборгов полыхнуло!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Цитата: "Пожар быстро распространился на значительные территории и достиг расположенных неподалеку от жилых домов мирных жителей". Обоз, а ты точно информационный ресурс? По мне так это anekdotov.net только гораздо смешнее)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
семенов Александр
семенов Александр
Фото нету.... пленка кончилась...да и батарейка разрядилась... Да и вообще если курить бухим на матрасе ,то возникает пожар ,даже если ты воин света и куришь в отжатой у местных хате .
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги