Найманці Путіна нахабно атакували бійців ЗСУ на Донбасі й отримали відсіч

Російсько-окупаційні війська із самого ранку 5 березня почали атакувати позиції Об’єднаних сил на Донбасі, скоївши п’ять обстрілів із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

За наявною інформацією, бойових втрат від початку цієї доби серед наших героїв-захисників немає. Про це повідомив під час брифінгу полковник Дмитро Гуцуляк із пресцентру Міністерства оборони України (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Після 06:50 ранку ворог випустив 8 мін калібру 82 мм по наших оборонцях н. п. Зайцеве. А з 08:15 протягом понад пів години від села Спартак окупанти зробили постріл із протитанкового ракетного комплексу (ПТРК), випустили 7 мін калібру 82 мм та вели вогонь зі стрілецького озброєння по захисниках Авдіївки", – зазначив він.

Терористи атакували позиції ЗСУ на Донбасі з новою силою

За словами полковника, противник не заспокоївся й о 09:30, протягом 20 хвилин від н. п. Голубівське випустив ще 10 мін 120-го калібру, але вже по позиціях наших воїнів у районі Новотошківського.

Крім цього, двічі сьогодні у ворожих прицілах опинялися наші військовослужбовці в населеному пункті Оріхове. Так, після 09:50 від н. п. Голубівське окупанти скоїли 4 постріли з артилерії калібру 122 мм, а з 10:00 від Золотого-5 ворог випустив 2 міни калібру 82 мм.

"Підрозділи Об’єднаних сил, застосовуючи легке піхотне озброєння, адекватно придушували ворожу збройну активність. Заборонені зразки озброєння наші українські воїни не застосовують", – підкреслив Гуцуляк.

Ситуація на Донбасі mil.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, четверо воїнів ЗСУ були поранені 4 березня внаслідок бойових дій на Донбасі. Всього збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню.

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